Garzya: "Lecce, che occasione con la Roma. Falcone merita una grande"
© foto di lorenzo.marucci
Oggi alle 16:42
A intervenire in diretta a Maracanà, trasmissione del pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore Luigi Garzya.

Roma, emergenza totale a Lecce: 
"E' una difesa tra le più forti in Italia e in Europa, al Lecce non credo possa capitare una situazione migliore di questa, viste le assenze. Cercheranno di approfittarne. Ma il Lecce ha problemi in attacco, visto quanto segnano le punte centrali, soprattutto in casa. Oggi rivedremo i nuovi, che hanno trovato poco spazio, soprattutto Ghilardi. Oggi è una partita difficile anche per loro. Potrebbe Gasp mettere anche Cristante in difesa, con Pisilli in mezzo, in emergenza".

Falcone sempre top:
"Le salvezze del Lecce sono passate in primis da lui. E' tra i migliori della Serie A e la stranezza è che vedo tanti andare nelle big ma lui no. Merita almeno una chance, sta facendo la differenza".

C'è chi si dice deluso da Gasperini tra i tifosi della Roma:
"Ha perso tutti gli scontri diretti, per vincere lo Scudetto il gap è ampio. Sicuramente se la può giocare per un posto Champions. E' lì perché ha la difesa che l'ha salvata tante volte, non ha un attacco che segna tanto. E nella difesa ci metto ovviamente un grande portiere come Svilar".

Come giudica il lavoro di Di Francesco per ora?
"Bene, fa giocare bene le squadre. Il problema è che puoi giocare bene, ma se non hai i giocatori poi fai fatica a salvarti e a centrare certi obiettivi. Di Francesco è retrocesso negli ultimi anni ma le sue squadre giocavano bene".

Che ne pensa delle critiche a Dybala?
"Qualche anno fa certi gol come Bergamo li segnava, non si incartava da solo. E' l'unico di classe che ha la Roma e tutti si aspettano di più, perché il rendimento ora non è alto".

