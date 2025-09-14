Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Giovanni Capuano: "Marcus Thuram che ride col fratello al gol del 4-3 è una delle foto dei problemi dell'Inter"

Oggi alle 07:50Altre Notizie
di Redazione TMW
fonte tuttonapoli

È bufera in casa Inter, non solo la sconfitta per 4-3 nel derby d'Italia contro la Juventus: i tifosi sui social sono in rivolta per un'immagine che sta circolando la quale coinvolge uno dei pilastri della rosa. Marcus Thuram, subito dopo aver subito il gol al 91esimo, è stato catturato dalle telecamere mentre rideva e scherzava insieme al fratello (e avversario) Khephren. Un gesto che i supporter nerazzurri non hanno digerito, ed ora, al secondo ko dopo le prime tre gare di campionato, il clima inizia a farsi poco piacevole per la squadra di Chivu.

A questo proposito, Giovanni Capuano, giornalista di Panorama e di Radio 24, ha detto la sua tramite un tweet sul suo profilo X:
"Marcus Thuram che ride dopo aver preso gol al minuto 91 è una delle fotografie dei problemi dell’Inter. L’altro è che ha preso gol ad ogni occasione della Juventus che non ha mai abbassato la tensione (semmai il baricentro) e si è meritata la vittoria pescando da una panchina ridotta".

