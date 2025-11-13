Chivu vuole il pieno recupero di Thuram. Obiettivo derby, aspettando i nazionali

La sosta porta quasi sempre ansie e preoccupazioni per tutti gli allenatori di club, soprattutto per chi vede in giro per il mondo gran parte dei suoi giocatori. Lunghi viaggi, tanti minuti nelle gambe e grande dispendio di energie. L’Inter in questa pausa non vedrà ad Appiano Gentile 11 giocatori, impegnati tra amichevoli internazionali e qualificazioni ai mondiali 2026. Gran parte degli assenti sono nella nazionale di Gattuso, ovvero Pio Esposito, Frattesi, Barella, Bastoni e Dimarco. Gli altri giocatori convocati invece sono Lautaro Martinez, Calhanoglu, Akanji, Sucic, Zielinski e Dumfries. Chivu già da questa settimana prepara il derby, dove potrebbe rivedersi dal primo minuto Marcus Thuram.

Thuram e il derby, il francese scalpita

Dallo Slavia Praga al derby. Potrebbe essere queste la parabola di Marcus Thuram, ancora a caccia di una maglia da titolare che manca dal match di Champions del 30 settembre scorso, quando un infortunio muscolare lo ha messo ko per un mese e mezzo. Il francese nelle ultime partite ha giocato solo qualche spezzone di gara, contro Kairat Almaty e Lazio. Sorriso stampato il volto e condizione fisica da recuperare. La sosta per il francese cade al momento giusto. Il numero nove nerazzurro non convocato da Deschamps è rimasto ad Appiano Gentile e lavorerà con il gruppo agli ordini di Cristian Chivu. L’obiettivo dell’allenatore rumeno è ovviamente di poterlo avere dal primo minuto nel derby contro il Milan, partita mai banale per Thuram, che nei confronti con i rossoneri si è sempre esaltato.

Italia in campo, ma il blocco nerazzurro può risposare

Non tutte le soste vengono per nuocere. Potrebbe essere il caso di questa pausa di novembre, soprattutto pensando alla nazionale di Gennaro Gattuso. Chivu osserva con attenzione l’Italia, dato che sono cinque gli interisti convocati. Barella però è squalificato e nelle partita di questa sera il cit potrebbe anche optare per un discreto turnover, senza impiegare in massa il blocco nerazzurro. Discorso diverso invece per le altre nazionali, anche se Lautaro Martinez avrà solo il match con l’Angola e non un doppio confronto con l’Albiceleste.