Calhanoglu lancia la Turchia, Chivu vuole Thuram e Lautaro nel derby

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:00Serie A
Bruno Cadelli

Ancora una giornata di riposo ad Appiano Gentile ma da domani si entra in pieno nella settimana pre derby. Chivu contro Allegri, Inte e Milan, passione allo stato puro. Alla Pinetina l’allenatore nerazzurro attende i Nazionali che anche ieri sono stati protagonisti in campo. Ieri sera hanno giocato Akanji a Calahanoglu, oggi invece toccherà agli azzurri nella partita tra Italia e Norvegia.

Arriva il derby, torna la ThuLa?
Lautaro e Thuram. Thuram e Lautaro. Da quando il francese è arrivato a Milano, quasi tutte le formazioni dell’Inter sono state guidate in attacco dalla ThuLa. Una coppia che ha convinto fin da subito Simone Inzaghi e che Cristian Chivu spera di ritrovare nel momento del bisogno.
A Milano, nella foschia di questi giorni, si sente aria di derby. L’allenatore rumeno spera di recuperare il tandem d’attacco più collaudato per dare l’assalto al castello difensivo di Massimiliano Allegri. Sia Lautaro che Marcus sentono il derby nelle vene. Il francese si è consacrato davanti al popolo nerazzurro con che ha incenerito Maignan all’incrocio dei pali. Lautaro ha brillato come la Madoninna segnando ai rossoneri anche in semifinale di Champions League. Quest’anno, complice l’esplosione di Pio Esposito e Bonny, il tandem guidato dal nove e dal dieci si è visto di meno, anche a causa dell’infortunio che ha colpito il figlio di Lilian nell’ultimo mese e mezzo. Ad Appiano si costruisce il futuro e Chivu, per una delle partite dell’anno guarda alla ThuLa.

Calhanoglu a segno, novanta minuti per Akanji
Altra serata di impegni con le nazionali per i giocatori dell’Inter. Ieri sera Calhanoglu ha trascinato la Turchia contro la Bulgaria mettendo a segno la rete del vantaggio su calcio di rigore, raddoppio turco invece con un autorete. Minuti sulle gambe anche per Manuel Akanji. Il pilastro difensivo nerazzurro ha giocato novanta minuti con la Svizzera nella rotonda vittoria degli elvetici contro la Svezia. Questa sera con la maglia azzurra toccherà a Bastoni, Dimarco, Barellq, Pio Esposito e Frattesi. Gattuso si adopererà per diverse rotazioni e non tutti i giocatori dell’Inter scenderanno in campo dal primo minuto

