Spalletti alla Juventus riapre la lotta scudetto. Il Corriere dello Sport titola: "L'intruso"

Il titolo di apertura scelto oggi dal Corriere dello Sport per la sua prima pagina è per Luciano Spalletti, il cui arrivo in panchina ha rilanciato la Juventus anche in ottica scudetto. "L'intruso - si legge nell'apertura del quotidiano romano -. La corsa scudetto. Spalletti, dal derby altri punti pesanti. È bastato il suo arrivo per rilanciare la Juventus. L'incertezza al vertice, con 4 squadre in un solo punto, e il carisma di Luciano aumentano a sorpresa il numero delle candidate al titolo".

Poco sotto, nel taglio basso, trovano spazio due box dedicati al Napoli ("Porta blindata: Napoli sa difendersi. Clean sheet e polemiche") e all'Inter ("Inter, Chivu ritrova Thuram. È pronto per la Lazio"). Immancabile il riferimento anche alla Roma, reduce dal 2-0 di Glasgow in Europa League, e ai risultati di Bologna e Fiorentina (sconfitta in Conference League): "Soulé-Pellegrini, è una big Roma. Il Bologna in 10 frenato in casa dal Brann (0-0), Viola ko in Conference (2-1 col Mainz). Oggi Vanoli".