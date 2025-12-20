Le partite di oggi: il programma di sabato 20 dicembre
Sabato di grande calcio, questo 20 dicembre. In Italia, si gioca per il 16° turno di Serie A e il 17° turno di Serie B, oltre ovviamente alla Serie C, con sfide importanti che potrebbero già indirizzare la classifica in vista delle festività. Intanto in Germania, Inghilterra, Spagna, Portogallo e Olanda prosegue il weekend di Bundesliga, Premier League, LaLiga, Liga Portugal ed Eredivisie. Di seguito il programma calcistico odierno:
Bundesliga – Germania
15:30 Amburgo – Francoforte
15:30 Augusta – Brema
15:30 Colonia – Union Berlino
15:30 Stoccarda – Hoffenheim
15:30 Wolfsburg – Friburgo
18:30 RB Lipsia – Leverkusen
Premier League – Inghilterra
13:30 Newcastle – Chelsea
16:00 Bournemouth – Burnley
16:00 Brighton – Sunderland
16:00 Manchester City – West Ham
16:00 Wolves – Brentford
18:30 Tottenham – Liverpool
21:00 Everton – Arsenal
21:00 Leeds – Crystal Palace
Serie A – Italia
18:00 Lazio – Cremonese
20:45 Juventus – Roma
Serie B – Italia
15:00 Cesena – Juve Stabia
15:00 Frosinone – Spezia
15:00 Modena – Venezia
15:00 Monza – Carrarese
15:00 Padova – Sampdoria
17:15 Avellino – Palermo
19:30 Pescara – Reggiana
Serie C – Girone A – Italia
14:30 AlbinoLeffe – Alcione Milano
14:30 Trento – Dolomiti Bellunesi
17:30 Pro Patria – Renate
17:30 Virtus Verona – Lumezzane
Serie C – Girone B – Italia
14:30 Carpi – Guidonia
14:30 Torres – Arezzo
17:30 Livorno – Pontedera
17:30 Pineto – Gubbio
17:30 Sambenedettese – Vis Pesaro
Serie C – Girone C – Italia
14:30 Salernitana – Foggia
14:30 Sorrento – Picerno
Eredivisie – Olanda
16:30 Heracles – Heerenveen
18:45 Excelsior – Zwolle
20:00 Nijmegen – Ajax
21:00 Breda – Telstar
Liga Portugal – Portogallo
19:00 Gil Vicente – Rio Ave
21:30 Estrela – Moreirense
LaLiga – Spagna
14:00 Oviedo – Celta Vigo
16:15 Levante – Real Sociedad
18:30 Osasuna – Alaves
21:00 Real Madrid – Siviglia