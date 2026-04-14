Oggi in TV, dove vedere i quarti di ritorno di Champions, la Serie B e l'Italia femminile

Ci sono delle partite da poter vedere in televisione anche oggi, martedì 14 aprile 2026.

Inizia la due giorni che darà i nomi delle quattro squadre qualificate alle semifinali di Champions League, con il ritorno dei primi due quarti di finale: Liverpool-PSG e Atletico Madrid-Barcellona, con i Reds e i blaugrana chiamati a recuperare il doppio svantaggio maturato nei 90 minuti inaugurali. Non solo la Champions, però, perché c'è anche Catanzaro contro Modena, recupero della 31^ giornata di Serie B. E poi, ancora, anche le qualificazioni ai prossimi Mondiali della Nazionale femminile italiana di Soncin, opposta alla Serbia.

18.15 Serbia vs Italia (Qualificazioni Mondiali femminili) - RAI 2

19.00 Catanzaro vs Modena (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

21.00 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

21.00 Liverpool vs PSG (Champions League) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 252) e NOW

21.00 Atletico Madrid vs Barcellona (Champions League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 253) e NOW