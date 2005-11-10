Oggi in TV, torna la Serie A: dove vedere Frosinone-Sassuolo
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Daniel Uccellieri
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16.10.2026 05:30Altre Notizie
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© foto di Federico De Luca
Dopo la tre giorni europea, torna la Serie A. Questa sera Frosinone-Sassuolo apre la settimana giornata di Serie A. Si gioca anche in Serie B, con l'importante match fra Hellas Verona e Catanzaro: Baroni e Gorgone sono entrambi a rischio, chi perde rischia l'esonero.
Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, venerdì 16 ottobre
20.30 Hellas Verona-Catanzaro (Serie B) - DAZN
20.30 Livorno-Grosseto (Serie C) - SKY SPORT
20.30 Pro Vercelli-Lecco (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT
20.30 Eintracht Francoforte-Colonia (Bundesliga) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT CALCIO
20.30 Leganes-Cordoba (Segunda Division) - DAZN
20.45 Frosinone-Sassuolo (Serie A) - DAZN, DAZN 1
21.00 Deportivo A Coruna-Levante (Liga) - DAZN
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