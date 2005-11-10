Il Frosinone torna alla vittoria e lo fa nel migliore dei modi, superando il Parma per 3-0 nella tredicesima giornata di Serie A. Protagonista assoluto Tomas Bobcek, autore di una tripletta alla prima da titolare in campionato, con tre reti realizzate tra il 55' e il 79'. Un successo importante per la squadra di Massimiliano Alvini, che sale a quota 23 punti e si gode la crescita del suo investimento più importante.

Alvini: "Bobcek presentato nel momento giusto"

Il tecnico giallazzurro Massimiliano Alvini, nonostante il 3-0 finale, ha riconosciuto qualche difficoltà nella prima frazione: "Non abbiamo finalizzato bene nel primo tempo e siamo stati sporchi nel palleggio". Alvini ha però sottolineato l'importanza del risultato dopo la sconfitta di Milano e ha dedicato un passaggio speciale a Bobcek: "C'è un grande lavoro da parte dello staff che l'ha presentato nel momento giusto, e non quando ancora non era pronto, oltre ovviamente al lavoro della società che l'ha preso". Sulla crescita personale ha aggiunto: "Rispetto alla Cremonese c'è un Alvini più maturo. Le esperienze ti portano a maturare, qualsiasi esperienza lo fa. Certe cicatrici ti fortificano".

Gilardino: "Dopo il primo gol abbiamo abbandonato la partita"

Amaro il commento di Alberto Gilardino, che ha individuato nella reazione della squadra dopo lo svantaggio il principale problema della giornata: "Dopo un discreto primo tempo, nella ripresa troppo poco per il nostro obiettivo. Soprattutto dopo il primo gol c'è stata la sensazione, come contro la Roma, di aver abbandonato la partita". Il tecnico ducale si è assunto le proprie responsabilità, chiedendo però una crescita soprattutto mentale: "Ci deve essere anche dal punto di vista psicologico una crescita quando possiamo fare un passettino in avanti e non due indietro".