Italia U15, i convocati della selezione Centro per il raduno di Roma

Si terrà domani al al "CPO" di Roma il quarto ed ultimo stage territoriale per la formazione della nuova nazionale under 15, quello dedicato al centro Italia.

Il selezionatore Enrico Battisti ha convocato 44 giocatori nati nel 2011 che si sfideranno in un'amichevole a ranghi contrapposti. Il difensore Francesco Racaniello (Pescara) è stato scelto negli scorsi mesi quando ancora militava in un club dilettantistico. Sarà l'esordio per Antonio Candreva come nuovo assistente tecnico che si affiancherà al confermato Bruno Redolfi.

Le prossime tappe si svolgeranno dal 21 al 23 novembre a Novarello per il consueto "Torneo di Natale", e successivamente in Inghilterra dal 14 al 20 dicembre in occasione del "Torneo di Sviluppo UEFA".

Portieri

Matteo Bedori (Lazio), Thomas Carletto (Hellas Verona), Mattia Fontanarosa (Roma), Enea Puccioni (Empoli)

Difensori

Alessandro Boveri (Lazio), Federico Casali (Lazio), Niccolò Chieffallo (Roma), Davide De Vivo (Roma), Alessandro Di Palma (Napoli), Edoardo Ghisu (Cagliari), Alessandro Guidotti (Cesena), Andrea Iacomino (Lazio), Domenico Lanata (Stoccarda), Simone Manzi (Roma), Daniele Mastrogiovanni (Frosinone), Mattia Mirabella (Roma), Elia Pistone (Fiorentina), Benito Pivotto (Bologna), Francesco Racaniello (Pescara), Marco Rivieri (Empoli)

Centrocampisti

Antonio Amico (Bologna), Francesco Buondonno (Napoli), Nathan Cola (Cesena), Francesco Fanucchi (Empoli), Daniele Geraci (Stoccarda), Mattia Ianniello (Pescara), Emiliano Interlandi (Lazio), Luca Lazzeri (Fiorentina), Mattia Pica (Roma), Cristian Pinna (Cagliari), Samuel Prendi (Atalanta), Diego Succi (Cesena)

Attaccanti

Pietro Bacchi (Lazio), Gian Maria Boga (Cesena), Samuel Valence Caputo (Lazio), Giovanni Cretara (Frosinone), Francesco Fattoruso (Napoli), Mattia Murru (Cagliari), Gabriel Andrea Masullo (Bologna), Luca Muzzi Moraes (Benfica), Nicolas Pellegrino (Lazio), Daniel Pomposo (Pescara), Mattia Salvarani (Roma), Alessandro Vicchi (Cesena).