Gianluca Zambrotta ospite al Galà del Calcio Triveneto organizzato dall'Aic

Ex di Juventus, Barcellona e Milan; campione del Mondo 2006

(ANSA) - ROMA, 05 NOV - Sarà Gianluca Zambrotta, ex difensore di Juventus, Barcellona e Milan, l'ospite d'onore del Galà del Calcio Triveneto, giunto quest'anno alla sua venticinquesima edizione. Il campione del Mondo nel 2006 in Germania con la Nazionale di Lippi sarà presente lunedì 10 novembre al teatro San Marco di Vicenza.

Nel corso dell'evento, organizzato dall'Associazione Italiana Calciatori in collaborazione con l'Ussi (Unione Stampa Sportiva) del Triveneto, verranno premiati i calciatori delle squadre professionistiche del Triveneto (Calcio a 5 e Femminile compreso), nonché il miglior arbitro e il miglior allenatore, che hanno saputo distinguersi per qualità, impegno sociale e continuità di rendimento per tutto l'arco della passata stagione.

Saranno presenti, oltre a Zambrotta, il presidente dell'Aic Umberto Calcagno, il direttore generale Gianni Grazioli, il presidente Ussi Veneto Alberto Nuvolari e il direttore del Giornale di Vicenza Marino Smiderle. Saranno loro, assieme agli studenti, a dar vita ad un dibattito sui temi più attuali del calcio italiano. (ANSA).