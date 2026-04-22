Lutto nel Giornalismo, è morto Giulio Del Fiorentino

Morto il giornalista Giulio Del Fiorentino: ha diretto Noi Tv per 14 anni. Vinto da una grave malattia uno dei volti più noti della televisione locale: conduttore, telecronista e appassionato di sport e caccia

È morto oggi (22 aprile) a soli 56 anni Giulio Del Fiorentino, giornalista e volto noto della tv. Ha lottato come un leone, negli ultimi mesi, contro una malattia che non gli ha impedito di seguire la sua ‘creatura’ fino all’ultimo momento.

Giulio Del Fiorentino è stato uno dei giornalisti più attivi e preparati del panorama della provincia di Lucca degli ultimi anni. Dopo le prime esperienze nel settore è approdato nel 2001 a Noi Tv dove ha rapidamente fatto tutto il cursus honorum che lo ha portato ad essere prima caporedattore e poi direttore della testata giornalistica.

Amante dello sport, telecronista, tifoso della Lucchese per la quale ha anche diretto per anni la trasmissione del lunedì Curva Ovest fra le sue passioni aveva quella della caccia.

Capannorese di nascita e di residenza, sposato dal 2014 con Francesca lascia anche l’anziano padre. La salma sarà esposta alla sala del commiato della Croce Verde. Il funerale sarà celebrato venerdì (24 aprile) alle 15 nella chiesa parrocchiale di Capannori.

Alla famiglia e alla redazione di Noi Tv le condoglianze dell’intera redazione di Lucca in Diretta, Serchio in Diretta e Toscana in Diretta.

Il cordoglio

Sentito il cordoglio del sindaco di Lucca, Mario Pardini. “Apprendo con dolore della scomparsa di Giulio Del Fiorentino, giornalista e direttore della redazione di NoiTv. Giulio è stato per anni una voce libera ed un volto familiare sugli schermi nelle nostre case. Con il suo lavoro ha raccontato Lucca giorno dopo giorno: la politica, le istituzioni, le feste e le tragedie, le decisioni di palazzo e le storie delle persone. Lo ha fatto con scrupolo, passione ed onestà intellettuale. Direttore, giornalista, cittadino, Giulio Del Fiorentino ha servito questa comunità tenendo accesa una luce: quella di un’informazione locale seria, presente, mai urlata, sempre radicata sul territorio. NoiTv, sotto la sua guida, è stata per Lucca un servizio pubblico nei fatti, prima che nelle etichette. Per questo, oggi, la città intera si sente più sola. Alla famiglia, alla redazione di NoiTv, ai colleghi ed a tutti coloro che gli hanno voluto bene, esprimo il mio personale e commosso cordoglio e quello dell’amministrazione comunale di Lucca. Lo ricorderemo ogni volta che una notizia sarà data con rispetto, che una domanda sarà posta senza sconti, che una telecamera entrerà nella vita della città per restituirla a tutti. Addio, direttore”.

“Il giornalista di Noitv Giulio Del Fiorentino ci ha lasciati, e per tutta Capannori è un profondo dolore – commenta il sindaco di Capannori, Giordano Del Chiaro – Sì, Giulio era un capannorese doc, amava il nostro territorio, lo conosceva, lo raccontava come nessun altro, perché quando fai parte di una comunità sai toccare le corde del cuore di quella comunità. Una grande persona, un grande professionista che ho avuto modo di conoscere prima da assessore, e poi da sindaco. Un giornalista vero, che non inseguiva il gossip o la notizia acchiappa-like. Sapeva gestire le tante informazioni che possedeva, per dare alle persone un racconto serio, necessario, capace anche di dare speranza. Dava voce a chi voce spesso non ce l’aveva, considerava l’informazione una cosa importante e pertanto l’ha curata e usata come un bene comune prezioso. Ci lascia in eredità tanti insegnamenti, che dobbiamo portare avanti e valorizzare. Mando alla alla famiglia, agli amici, alla redazione di Noitv e a tutte le persone che gli vogliono bene un abbraccio grande grande, l’abbraccio della comunità di Capannori. Giulio ci mancherai tantissimo. Grazie di tutto”.

IL SALUTO DI NOITV: CIAO GIULIO

Quante volte è entrato nelle case dei telespettatori con garbo e professionalità per raccontare la cronaca, lo sport, l’attualità del nostro territorio.

Se n’è andato troppo presto Giulio Del Fiorentino. Aveva appena compiuto 56 anni. Ha lottato con decisione contro una malattia contro la quale però ha potuto fare poco. Aveva iniziato la carriera di giornalista alla fine degli anni ’90, come corrispondente da Capannori per La Nazione. Poi, nel 2001, il passaggio a NoiTv dove nel 2012 era stato nominato direttore.

Ha guidato l’emittente nel passaggio dall’analogico al digitale che ha coinciso con l’espansione a Viareggio, in Versilia e fino a Massa Carrara, riuscendo nel difficile compito di mantenere intatto il profondo legame di NoiTv col territorio. E’ stato un giornalista capace di raccontare i fatti ed i personaggi nei nostri territori con competenza e quando era il caso anche con ironia e leggerezza. Ed è stato un direttore attento e scrupoloso, bravo a gestire con sangue freddo le tante situazioni d’emergenza che una tv locale deve affrontare. Un capitolo a parte merita la Lucchese, che Giulio ha seguito per tanti anni con passione e generosità, raccontandone i momenti bui ed i successi.

Giulio era popolarissimo in tutta la Lucchesia e non solo. Lo testimoniano i tantissimi messaggi di cordoglio che in queste ore sono comparsi sui social e che sono arrivati alla nostra emittente. Gli editori, il consiglio di amministrazione e tutti i colleghi e collaboratori dell’emittente gli sono grati per tutto quello che ha fatto.

I funerali si terranno venerdì 24 aprile alle 15 alla chiesa parrocchiale di Capannori.

Alla moglie Francesca, al padre Nicolao e a tutta la famiglia va il nostro abbraccio. A NoiTv adesso rimane un grande vuoto. Ciao Giulio