Lutto nel Calcio, scompare Claudio Capogna, il Messicano

Morto Claudio Capogna: I funerali saranno celebrati domani giovedì 23 aprile alle ore 10:30 nella chiesa di San Francesco d’Assisi a Cisterna di Latina.

E’ scomparso all’età di 75 anni Claudio Capogna, conosciutissimo nel mondo del calcio italiano come “Il Messicano”. L’ex calciatore professionista di Cisterna di Latina è stato uno dei protagonisti della promozione in serie B del Pescara nel 1974. E il club biancazzurro in una nota ha espresso cordoglio per la sua morte, ricordandone le gesta che lo hanno respo celebre in città negli anni Settanta. In carriera, da ala destra, aveva collezionato 52 partite in serie B e oltre duecento presenze in C2 e C1, chiudendo la carriera a Latina all’inizio degli anni Ottanta.

Aveva fatto il settore giovanile con la Lazio.

Poi una parentesi al Cisterna e proprio con la maglia della sua città un giovanissimo Capogna si fa notare in amichevole contro il Venezia da mister Armando Segato che l’anno seguente lo volle alla Reggina.

Con gli amaranto giocherà dal ‘68 al ‘70 prima di passare per un’annata al Genoa lasciando anche lì il segno in Serie C. Poi Sambenedettese, Pescara (stagione 1973-74 9 reti in 33 partite con Tom Rosati in panchina), Barletta, Campobasso e infine la Turris dove rimane dal 1978 al 1981 da assoluto protagonista. I funerali avranno luogo giovedì alle ore 10,30 nella chiesa di San Francesco d’Assisi, a Cisterna di Latina.

Ha chiuso la sua carriera proprio a Latina nella stagione 1981/82 quando era stato compagno di squadra dell’allora calciatore, l’ ex sindaco Damiano Coletta che lo ha ricordato in un post: “Ciao Messicano. È stato un piacere giocare con te”.

I funerali saranno celebrati domani giovedì 23 aprile alle ore 10:30 nella chiesa di San Francesco d’Assisi a Cisterna di Latina.