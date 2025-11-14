Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Juve, Kenan Yildiz è un caso? Il commento degli opinionisti

Sembra farsi più complicato il rinnovo in casa Juventus di Kenan Yildiz. E c'è già chi parla di un nuovo caso Vlahovic. Ma è davvero così? Ecco cosa ne pensano le voci di TMW Radio.

Massimo Bonanni: "Due cose da dire: se mi chiedi se è giusto rinnovare a certe cifre importanti, dico di no. Al di là dei quattro anni ancora alla scadenza, credo debba dimostrare ancora tanto e serve un periodo di crescita per lui e per la Juve. Per me poi non vale 6 mln a stagione a prescindere Yildiz, come 12 Vlahovic o 6 David. Il procuratore fa bene a battere cassa, perché se David guadagna 6 e Vlahovic 12, lui è il 10 della Juve ed è giusto che batta cassa".

Daniele Garbo: "Per ora è un progetto di campione, spero lo diventi. E' un ottimo calciatore che deve crescere. L'ingaggio? Il problema è chi ha fatto firmare un contratto da 6-8 mln per David. Sul contratto dico che al momento le società sono schiave, perchè questi tutelano solo i calciatori. Se uno vuole mettersi sul mercato ha mille modi per rompere le scatole alla società. Siamo a 4 anni dalla scadenza, poi se si presenta una società con 80-90 mln glielo impacchetto e glielo do".

Massimo Orlando: "Mi sembra che a volte tutti si rimanga sorpresi di tutto questo. E' uno di 20 anni che ha un mercato in tutte le nazioni più importanti ed è il futuro della Juve. Se non arriva a 6 mln, il giocatore va via e fa bene. Ha 4 anni di contratto ancora, ma sai le pressioni dei procuratori, che portano altre offerte? La Juve ha un ragazzo talentuoso in casa, che non ha dimostrato ancora tutto il suo valore, ma per i parametri attuali 6 mln ci stanno tutti".

Simone Braglia: "Che sia un talento è vero, ma prima dimostri e poi chieda 6 mln. Quanti campionati ha fatto ad alti livelli. Le prospettive ci sono, poi se vuole andare via, vada. Con un contratto di 4 anni ancora, che batti cassa è sintomo di non professionalità".

Paolo De Paola: "Non si discute il valore, ma la validità per cui si vuole farlo passare. E' ancora una promessa e deve ancora crescere sul campo. E' tutto prematuro. Se le cifre sono quelle e non si rispetta il contratto, non ci si può fare niente. Oggi alla Juve salvo solo Zhegrova. Yildiz va benissimo, ma cosa ha fatto nell'ultima partita? Niente". 

