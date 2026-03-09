Viareggio Cup, al via la 76ª edizione: vittorie rotonde per Fiorentina e Sassuolo

Ha preso il via la 76ª edizione della Viareggio Cup. Lo storico torneo dedicato alle formazioni giovanili ha subito una rimodulazione nella composizione dei gironi dopo l’ingresso, nelle ultime ore, del Signa tra le squadre partecipanti. Un inserimento resosi necessario a causa delle problematiche legate alla concessione dei visti di uscita, che hanno impedito la partecipazione di alcune formazioni africane inizialmente iscritte alla competizione.

Non hanno infatti potuto prendere parte al torneo le nigeriane Rangers Enugu, Nexus Soccer Academy e Rbm Sports, oltre alla ghanese Koforidua.

Con l’inserimento del Signa, il comitato organizzatore ha deciso di strutturare la competizione con sei gironi da quattro squadre, per un totale di 24 formazioni partecipanti.

Il torneo ha preso il via proprio oggi e non sono mancati i primi risultati roboanti: spiccano le larghe vittorie della Fiorentina, che ha superato 5-1 la Vis Pesaro, e del Sassuolo, che ha travolto 6-0 proprio il Signa.

Questi i risultati della prima giornata della Viareggio Cup

Fiorentina-Vis Pesaro 5-1

Sassuolo-Signa 6-0

UYSS New York-Lucchese 1-1

Viareggio-One Touch 0-0

Vllazni-AS Police 0-2

Genoa-Mavlon 1-1