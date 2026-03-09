Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

L'AIAC cambia 'faccia': nuovo logo per l'Assoallenatori. Le parole di Ulivieri

L'AIAC cambia 'faccia': nuovo logo per l'Assoallenatori. Le parole di UlivieriTUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca
Dimitri Conti
Oggi alle 20:58Altre Notizie
Dimitri Conti
fonte ANSA
Ulivieri: 'sono riuscito a superare le mie resistenze al cambiamento di un simbolo'

(ANSA) - ROMA, 09 MAR - Un segno distintivo nuovo per un'Associazione nata nel 1966 "a tutela degli allenatori italiani" e adesso divenuta la grande casa dei tecnici, senza distinzione di genere. E' stato presentato oggi al Centro Tecnico Federale di Coverciano il nuovo logo dell'Aiac, momento significativo nel quadro delle celebrazioni per il sessantesimo anniversario della fondazione di Assoallenatori. L'evento si è svolto all'interno di Open Mind, progetto Aiac che ha chiuso nell'occasione la sua seconda edizione, animata da "contributi all'insegna del pensiero laterale e della contaminazione culturale".

Realizzato da Iconomia, il nuovo logo, che sostituisce quello storico con mezzo secolo di vita, costituisce il risultato di un confronto approfondito di un tavolo di lavoro coordinato da Massimo Ruggeri. "Sono riuscito a superare le mie resistenze al cambiamento di un simbolo che rappresenta la mia storia perché questo nuovo logo mi garba molto ed esprime al meglio il senso di futuro dell'Aiac" ha sottolineato il presidente Ulivieri. "Questo è un momento importante per l'Assoallenatori - ha aggiunto il vicepresidente, Camolese - sempre più attenta al mutamento, alla rappresentanza delle tante professionalità del calcio che accompagnano il ruolo dell'allenatore e dell'allenatrice".

A loro, nel tempo, si sono aggiunti preparatori atletici, preparatori dei portieri, match analisti, tecnici del calcio a 5 e paralimpici fino agli psicologi dello sport. Una evoluzione. sottolinea l'Aiac, espressa in un segno grafico: "un pallone al centro perché il gioco è al centro, il pentagono che richiama una casa, il luogo comune dei nostri tecnici, una rete di connessioni perché il calcio oggi è condivisione, il tricolore dell'italianità, l'azzurro e l'oro come nostra identità, anche federale. E il claim: Assoallenatori - La casa dei tecnici". (ANSA).

Articoli correlati
Calcio in lutto: si è spento Michele Haimovici, storico addetto stampa di AIAC ed... Calcio in lutto: si è spento Michele Haimovici, storico addetto stampa di AIAC ed Empoli
Ecco "Coach-to-Coach", progetto per tecnici stranieri targato FIGC, AIAC e Pescara... Ecco "Coach-to-Coach", progetto per tecnici stranieri targato FIGC, AIAC e Pescara Academy
L'Assoallenatori: "La riforma dello Statuto è una risposta di buona politica" L'Assoallenatori: "La riforma dello Statuto è una risposta di buona politica"
Altre notizie Altre Notizie
L'AIAC cambia 'faccia': nuovo logo per l'Assoallenatori. Le parole di Ulivieri L'AIAC cambia 'faccia': nuovo logo per l'Assoallenatori. Le parole di Ulivieri
Champions League, la favorita tra Juve, Como e Roma ad per gli opinionisti TMW RadioChampions League, la favorita tra Juve, Como e Roma ad per gli opinionisti
Viareggio Cup, al via la 76ª edizione: vittorie rotonde per Fiorentina e Sassuolo... Viareggio Cup, al via la 76ª edizione: vittorie rotonde per Fiorentina e Sassuolo
L'ex arbitro Minelli: "Cremonese, era rigore su Sanabria. E anche per la Roma..."... TMW RadioL'ex arbitro Minelli: "Cremonese, era rigore su Sanabria. E anche per la Roma..."
Rampulla: "Scudetto, può buttarlo solo l'Inter. Juve favorita per il 4° posto" TMW RadioRampulla: "Scudetto, può buttarlo solo l'Inter. Juve favorita per il 4° posto"
Leo Grosso risponde alle accuse: "Il fondo di fine carriera dei calciatori è solido"... Leo Grosso risponde alle accuse: "Il fondo di fine carriera dei calciatori è solido"
Giovane arbitra di 17 anni aggredita, 45 giorni di prognosi. L'accusato: "L'ho solo... Giovane arbitra di 17 anni aggredita, 45 giorni di prognosi. L'accusato: "L'ho solo sfiorata"
Firenze fischia una squadra molle, lunedì lo spareggio salvezza Firenze fischia una squadra molle, lunedì lo spareggio salvezza
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Allegri uomo Derby: riapre la corsa scudetto e resta al Milan. Inter, ora bastano sette punti? Nerazzurri lenti e prevedibili, senza Lautaro è dura. Il rigore su Ricci non c’è. Juve, arriva la firma di Spalletti. Fiorentina, sempre più a rischio
Le più lette
1 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
2 Lazio-Sassuolo, le probabili formazioni: Isaksen in vantaggio su Cancellieri a destra
3 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 28^ giornata di campionato
4 Allegri uomo Derby: riapre la corsa scudetto e resta al Milan. Inter, ora bastano sette punti? Nerazzurri lenti e prevedibili, senza Lautaro è dura. Il rigore su Ricci non c’è. Juve, arriva la firma di Spalletti. Fiorentina, sempre più a rischio
5 Del Piero scherza con Modric: "Con la qualità del cibo italiano puoi giocare fino a 50 anni"
Ora in radio
Repliche 19:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Lazio, Sarri ancora contro il club: "Ero completamente in disaccordo sulla cessione di Mandas"
Immagine top news n.1 Milan-Inter, per l'AIA la mano di Ricci non era da rigore. Ne manca uno alla Roma
Immagine top news n.2 Atalanta in campo verso il Bayern Monaco: assenti Ederson e gli altri due infortunati
Immagine top news n.3 Sampdoria, ecco l'esonero di Gregucci e Foti. Lombardo tecnico ad interim
Immagine top news n.4 Inter, Calhanoglu si ferma di nuovo: leggero risentimento muscolare, il comunicato
Immagine top news n.5 Il campionato ci regala subito un Como-Roma che vale la Champions. Il 4° posto passa (anche) da qui
Immagine top news n.6 Il Milan riapre la corsa scudetto? Ora l’Inter ha un filotto rischioso: i calendari a confronto
Immagine top news n.7 Moreno, ex tecnico di Fabregas al Monaco: "Il suo Como oggi sta evolvendo l'intera Serie A"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Nicola che rischia, il mercato fa flop: che cosa è successo alla Cremonese? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Sarà l'ultimo derby con l'Inter per molti di questo ciclo nerazzurro
Immagine news podcast n.2 Allegri e il futuro al Milan? In estate aspettatevi dei cambiamenti nella dirigenza
Immagine news podcast n.3 Come è andata l'avventura in Qatar di Marco Verratti in questa stagione
Immagine news podcast n.4 Calciomercato, preparatevi per un valzer di portieri che non avete mai visto prima
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Champions League, la favorita tra Juve, Como e Roma ad per gli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 L'ex arbitro Minelli: "Cremonese, era rigore su Sanabria. E anche per la Roma..."
Immagine news Altre Notizie n.3 Rampulla: "Scudetto, può buttarlo solo l'Inter. Juve favorita per il 4° posto"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Domani Atalanta-Bayern, le parole di Palladino e Pasalic. Lazio-Sassuolo 1-1 al 45'. Le top news delle 22
Immagine news Serie A n.2 Sospetta fascite plantare per Vergara, il medico del Lecce: "Ecco cosa può generarla"
Immagine news Serie A n.3 Kompany: "L'Atalanta potrebbe essere tra le prime quattro anche in Bundesliga"
Immagine news Serie A n.4 Il preparatore Fiorini: "Non vorrei che l'Europa abbia scombussolato i piani della Fiorentina"
Immagine news Serie A n.5 Laurienté risponde a Maldini, Lazio-Sassuolo è 1-1 all'intervallo in un Olimpico deserto
Immagine news Serie A n.6 Atalanta, Palladino: "Contro il Bayern servirà anche un pizzico di sfrontatezza"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Catanzaro, il nuovo abito tattico esalta Cassandro: centrale in difesa e in fase realizzativa
Immagine news Serie B n.2 Serie B, la classifica degli allenatori dopo la 29ª giornata: Stroppa aggancia Alvini
Immagine news Serie B n.3 Serie B, i migliori attaccanti dopo la 29ª giornata: Ghedjemis prende il largo
Immagine news Serie B n.4 Serie B, i migliori centrocampisti dopo la 29ª giornata: dominano Busio-Yeboah
Immagine news Serie B n.5 Serie B, i migliori difensori dopo la 29ª giornata: Tiritiello guida. Svoboda insegue
Immagine news Serie B n.6 Serie B, i migliori portieri dopo la 29ª giornata: Joronen saldamente in vetta
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, 31ª giornata: i risultati al 45' dei sei posticipi. Solo quattro gol segnati finora
Immagine news Serie C n.2 Trapani nuovamente penalizzato. Adesso sono -20 punti. La nuova classifica del Girone C
Immagine news Serie C n.3 Trapani, Antonini: “Sentenza incredibile, ma l'importante è non essere stati esclusi dal campionato”
Immagine news Serie C n.4 Trapani, niente esclusione dal campionato: dal TFN "solo" cinque punti di penalizzazione
Immagine news Serie C n.5 Non solo la salvezza matematica. La Pianese scrive un pezzo di storia: non era mai stata quarta
Immagine news Serie C n.6 Trapani a rischio esclusione. Binda: "Gli altri club dovrebbero poter chieder danni agli scorretti"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Atalanta-Bayern Monaco, la Dea sogna l'impresa
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Lazio-Sassuolo, Sarri vuole il riscatto ma i neroverdi sono in fiducia
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Milan Inter
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Gama nominata Cavaliere della Repubblica: "Onorata e commossa. Mattarella è il nostro faro"
Immagine news Calcio femminile n.2 Rosucci: "Dieci anni alla Juve sono inimmaginabili. Ecco i tre momenti indimenticabili"
Immagine news Calcio femminile n.3 Rinnovo in attacco per la Fiorentina Femminile: Janogy prolunga fino al 2028
Immagine news Calcio femminile n.4 Rosucci-Juventus Women, avanti insieme. Il capitano rinnova fino al 30 giugno 2027
Immagine news Calcio femminile n.5 L'appello di Reza Pahlavi, figlio dello scià: "L'Australia aiuti le calciatrici iraniane"
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia F., Soncin: "Soddisfatto dello spirito, vogliamo giocarci le nostre chance per il Mondiale"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lo Monaco ricorda Orazio Russo: "Era il Catania. Un lottatore e un figlio per me" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento volata Champions: chi la spunterà? Pregi e difetti delle “partecipanti”