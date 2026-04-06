Juventus-Genoa 2-0: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Juventus (4-1-4-1): Perin (1’ st Di Gregorio); Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso (38’ st Holm); Locatelli; Conceicao (38’ st Miretti), McKennie, Thuram, Yildiz (45’ st Boga); David (22’ st Milik). A disp.: Pinsoglio, Cabal, Koopmeiners, Gatti, Kostic, Vlahovic, Openda, Zhegrova. All.: Spalletti
Genoa (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Messias (7’ st Baldanzi), Frendrup (38’ st Ekhator), Malinovskyi (21’ st Masini), Martin; Vitinha, Colombo (21’ st Ekuban). A disp.: Leali, Sommariva, Otoa, Zatterstrom, Sabelli, Amorim, Ouedraogo, Grossi. All.: De Rossi
Arbitro: Massa
Marcatori: 4’ Bremer (J), 17’ McKennie (J)
Ammoniti: Locatelli (J), McKennie (J), Bremer (J), Thuram (J); Frendrup (G)
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