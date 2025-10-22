Juventus, terzo ko consecutivo in Youth League: l'Under 20 di Padoin perde 1-0 con il Real
La Youth League resta competizione amara per i giovani della Juventus. L’Under 20 bianconera è stata infatti sconfitta di misura - terzo ko di fila - dai pari età del Real Madrid: in Spagna finisce 1-0, decide Navascues nei minuti iniziali, e la formazione di Simone Padoin resta a secco nella competizione giovanile continentale.
I blancos partono forte, imponendo ritmo e possesso, ma nei primi dieci minuti non riescono a sfondare, producendo solo un tiro dal limite. La squadra bianconera prova a mantenere il baricentro alto per ripartire in velocità. Al 12’ però arriva il vantaggio del Real: sugli sviluppi di un corner, Navascues trova la deviazione vincente da distanza ravvicinata. La Juve non si disunisce e prova a reagire, ma fatica a creare pericoli concreti ai pari età in maglia bianca. Al 35’, infatti, Rivas sfiora il raddoppio colpendo la traversa di testa, poco dopo l’uscita forzata di Boufandar per infortunio (al suo posto entra Milia). Nel finale di primo tempo Finocchiaro ci prova in contropiede, ma il suo tiro viene respinto; un minuto dopo Rizzo sfiora l’1-1 di testa da calcio d’angolo. All’intervallo, Real avanti 1-0.
La ripresa si apre con un’occasione per i bianconeri: al 49’ Verde serve un cross perfetto per Merola, anticipato all’ultimo da Navarro. Il match si fa più equilibrato, con il Real che controlla il possesso ma non chiude la gara e la Juventus che risponde con ordine, pur senza trovare la via della porta. Nel finale cresce la tensione: all’86’ Merola viene espulso per un fallo di reazione su Fortea, spegnendo ogni speranza di rimonta.
