Niente match a Miami. Marcelino: "Irrispettoso annunciarlo mentre giocavamo"
"La notizia arrivata mentre giocavamo in Champions League"
(ANSA) - ROMA, 22 OTT - "Giudico una assoluta mancanza di rispetto, verso il club, i dirigenti ed i tifosi, aver comunicato la decisione di cancellare Villarreal-Barcellona a Miami durante l'intervallo della partita che stavamo giocando in Champions".
Così l'allenatore del Villarreal, Marcelino Garcia Toral, ha reagito alla notizia che la partita de La Liga che si sarebbe dovuta giocare negli Usa é stata cancellata a causa delle proteste di giocatori e società.
L'annuncio della decisione é giunto mentre il Villarreal giocava in casa contro il Manchester City, che ha poi vinto 2-0. "Secondo me é stato un gesto del tutto irrispettoso" ha sottolineato ancora il tecnico. (ANSA).
Altre notizie Altre Notizie
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Juve, zero punti e tanti rimpianti. La squadra è con Tudor e lo ha dimostrato, le parole di Chiellini fanno il resto. Conte, dopo il disastro c'è subito una chance: ma i dubbi sul Napoli riguardano anche il futuro
Le più lette
1 Juve, zero punti e tanti rimpianti. La squadra è con Tudor e lo ha dimostrato, le parole di Chiellini fanno il resto. Conte, dopo il disastro c'è subito una chance: ma i dubbi sul Napoli riguardano anche il futuro
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Sei pareggi in dieci partite: questa Dea brilla per equilibrio, ma pecca terribilmente in incisività
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile