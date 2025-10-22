Prima vittoria in Youth League per l'Atalanta Primavera: 2-0 allo Slavia Praga
Prima vittoria in Youth League per l’Atalanta Primavera di Giovanni Bosi. Al Centro Bortolotti, nella terza giornata della League Phase della competizione, i giovani nerazzurri superano lo Slavia Praga con il risultato di 2-0.
Ad aprire le danze, dopo una prima parte di gara equilibrata, ci ha pensato l’autogol di Kolísek al ventesimo del secondo tempo. Nel finale di partita, la rete del definitivo raddoppio con il classe 2009 Gasparello, al debutto in Primavera.
ATALANTA-SLAVIA PRAGA 2-0
Reti: 64' Autogol Kolísek (SP), 85' Gasparello (A).
Atalanta: Anelli, Ramaj, Mencaraglia, Rinaldi, Valdivia (59' Artesani), Bono (59' Michieletto), Isoa, Percassi (77' Maffessoli), Leandri, Mouisse (67' Gasparello), Camara (59' Pedretti). A Disposizione: Sonzogni, Corti, Cakolli, Aliprandi. Allenatore: Giovanni Bosi.
Slavia Praga: Paar, Kovář, Naskos, Pikolon, Beran (87' Frolík), Hájek (58' Rajnoha), Szywakla (58' Potměšil), Boledovič (74' Suleiman), Palaščák (74' Tomek), Kolísek, Slončík. A disposizione: Kalanin, Chinedu Junior, Kočvara, Chaluš. Allenatore: Joroslav Machač.
Arbitro: João Gonçalves (POR). Assistenti: Pedro Ribeiro (POR) e Pedro martins (POR). IV ufficiale: Valerio Crezzini (ITA).
Note: ammoniti Camara (A), Valdivia (A), Hájek (SP), Pedretti (A), Ramaj (A).
