Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

La serie B torna sulla Rai, ogni sabato gli highlight del torneo

La serie B torna sulla Rai, ogni sabato gli highlight del torneo
foto ANSA
© foto di ANSA
Oggi alle 08:27Altre Notizie
Redazione TMW
fonte ANSA
Da domani sera prende il via la trasmissione 'Serie B al 90°'

(ANSA) - ROMA, 21 NOV - Da domani, sabato 22 novembre, la Serie B torna sulla Rai: su Rai Sport prenderà il via un programma dedicato, dal titolo 'Serie B al 90'', curato dalla redazione calcio. La trasmissione andrà in onda a mezzanotte e conterrà tutte le sintesi delle partite giocate al venerdì e al sabato, cominciando da quelle della 13/a giornata, al via oggi. La conduzione sarà affidata a Giacomo Capuano, con la presenza in studio di ospiti e opinionisti. Al termine della diretta, 'Serie B al 90'' sarà disponibile su Rai Play.

L'emittente pubblica, fa sapere la Lega serie B, ha aderito alla Offerta al mercato messa a disposizione dei broadcaster e l'accordo consentirà al campionato di ampliare la propria visibilità e agli appassionati di avere un nuovo canale dove seguire l'andamento del torneo. L'acquisto del pacchetto Immagini salienti consentirà inoltre alla Rai di mandare in onda le altre partite del weekend nei vari contenitori sportivi previsti dal palinsesto. L'accordo con Rai, che mancava dalla stagione 2020/2021, è biennale e comprende eventuali playoff e playout. (ANSA).

Articoli correlati
Serie B, Padova-Venezia: torna un grande classico in Veneto Serie B, Padova-Venezia: torna un grande classico in Veneto
Serie B, Virtus Entella-Palermo: il gigante e la bambina Serie B, Virtus Entella-Palermo: il gigante e la bambina
Daniele Minelli, la storia di un arbitro "punito" ingiustamente dal "sistema" Daniele Minelli, la storia di un arbitro "punito" ingiustamente dal "sistema"
Altre notizie Altre Notizie
Bielsa lancia l'allarme: "Il calcio non è più per i poveri". In crisi la 'sua' Argentina... Bielsa lancia l'allarme: "Il calcio non è più per i poveri". In crisi la 'sua' Argentina
La serie B torna sulla Rai, ogni sabato gli highlight del torneo La serie B torna sulla Rai, ogni sabato gli highlight del torneo
"Mio padre aveva un sogno, mettere il cuore in tutto ciò che faceva", il figlio Stefano... "Mio padre aveva un sogno, mettere il cuore in tutto ciò che faceva", il figlio Stefano ricorda Dirceu
Avv. Afeltra: "Caso plusvalenze Napoli, rinvio atto dovuto" TMW RadioAvv. Afeltra: "Caso plusvalenze Napoli, rinvio atto dovuto"
Inter-Milan, un derby da Scudetto? Il commento degli ospiti TMW RadioInter-Milan, un derby da Scudetto? Il commento degli ospiti
De Paola: "A Gravina dico: dimettiti. Milan, se Allegri si inceppa nel derby..." TMW RadioDe Paola: "A Gravina dico: dimettiti. Milan, se Allegri si inceppa nel derby..."
Massimo Orlando: "Napoli, occhio a Conte. Juve, partita durissima a Firenze" TMW RadioMassimo Orlando: "Napoli, occhio a Conte. Juve, partita durissima a Firenze"
Braglia: "Napoli, la proprietà deve schierarsi al fianco di Conte" TMW RadioBraglia: "Napoli, la proprietà deve schierarsi al fianco di Conte"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, c’è anche l’idea Brozovic. Kessié un’altra opportunità. Hojbjerg o Hjulmand per l’estate. Occhi su Mendoza dell’Elche. La Roma forte su Zirkzee. Fiorentina, tutti i nomi per la difesa
Le più lette
1 Juventus, c’è anche l’idea Brozovic. Kessié un’altra opportunità. Hojbjerg o Hjulmand per l’estate. Occhi su Mendoza dell’Elche. La Roma forte su Zirkzee. Fiorentina, tutti i nomi per la difesa
2 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 21 novembre
3 Gattuso vuole più tempo a marzo, la Serie A sarebbe anche d'accordo. Ma il calendario no
4 Gigi Buffon esclusivo alla Gazzetta dello Sport: "Italia, abbiamo perso 20 anni"
5 Così Antonio Conte ha già ricompattato il gruppo Napoli dopo le sfuriate
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:05Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Non solo Inter-Milan, tutte le probabili formazioni della 12^ giornata di Serie A
Immagine top news n.1 Praxis Capital Management investe nel Cagliari: ma Giulini manterrà il controllo del club
Immagine top news n.2 Gattuso vuole più tempo a marzo, la Serie A sarebbe anche d'accordo. Ma il calendario no
Immagine top news n.3 Serie A, 12^ giornata LIVE: nell'Inter torna Thuram, il Milan ritrova Pulisic
Immagine top news n.4 Udinese, un occhio a sinistra: così la Coppa d'Africa può indurre a pensare al mercato
Immagine top news n.5 Cagliari, ufficiale l'ingresso del fondo americano Praxis Capital Management
Immagine top news n.6 Stage pre spareggio Mondiale? Gattuso lo vorrebbe a marzo, ma è quasi impossibile: il punto
Immagine top news n.7 Juventus, Spalletti e il problema attaccanti: "I numeri contano ma non sono tutto"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Così Antonio Conte ha già ricompattato il gruppo Napoli dopo le sfuriate Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché all'Italia è andata molto bene al sorteggio dei playoff Mondiali
Immagine news podcast n.2 Tutto sulle 4 possibili avversarie in semifinale ai playoff Mondiali dell'Italia
Immagine news podcast n.3 Le date cerchiate in rosso da Gattuso per rivedere la Nazionale prima del 23 marzo
Immagine news podcast n.4 I numeri da inizio stagione della Goal Machine di Solbakken. Sono senza senso
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Avv. Afeltra: "Caso plusvalenze Napoli, rinvio atto dovuto"
Immagine news Altre Notizie n.2 Inter-Milan, un derby da Scudetto? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "A Gravina dico: dimettiti. Milan, se Allegri si inceppa nel derby..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 De Laurentiis rinviato a giudizio, Vaciago: "La Juve sì, il Napoli no: qualcuno spieghi perché"
Immagine news Serie A n.2 Il trasferimento di Osimhen era davvero troppo evidente. Anche se è un favore per i francesi
Immagine news Serie A n.3 Zazzaroni: "Conte 'tossico' come Bielsa: ossessionato dalla paura della sconfitta"
Immagine news Serie A n.4 Gautieri: "Napoli-Atalanta partita aperta. Palladino? Può risollevare la Dea"
Immagine news Serie A n.5 Napoli, con l'Atalanta è già un bivio: Conte cambia modulo e uomini
Immagine news Serie A n.6 Capitali stranieri nel Cagliari: la strategia dei nuovi soci tra sviluppo e stadio
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, continua la 13ª giornata con cinque match. Grande attesa per il ritorno del Papu
Immagine news Serie B n.2 Serie B, Bari-Frosinone: destini incrociati. I ciociari mai corsari al San Nicola
Immagine news Serie B n.3 Serie B, Padova-Venezia: torna un grande classico in Veneto
Immagine news Serie B n.4 Serie B, Virtus Entella-Palermo: il gigante e la bambina
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Carrarese-Reggiana: sapore di playoff allo Stadio dei Marmi
Immagine news Serie B n.6 Serie B, Avellino-Empoli: Biancolino esclude tre calciatori per scelta tecnica
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, 15ª giornata: undici le gare in programma oggi. Occhi su Trapani-Foggia
Immagine news Serie C n.2 Salvatore Santoro: "Al Guidonia per crescere e fare bene. Voglio sbloccarmi in zona gol"
Immagine news Serie C n.3 Pergolettese, si cambia in panchina. Curioni è stato esonerato: atteso in giornata l'annuncio
Immagine news Serie C n.4 Crotone, sconto per Raffaele Vrenna: la Corte Sportiva d'Appello riduce l'inibizione
Immagine news Serie C n.5 Arzignano, Di Donato: "Scontro diretto da non sbagliare. Dolomiti come fosse la capolista"
Immagine news Serie C n.6 Trapani, Aronica: "Cercheremo di sfruttare pienamente il turno contro il Foggia"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Fiorentina Juventus
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Napoli-Atalanta, la Dea vuole confermarsi bestia nera al Maradona
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Fiorentina-Juventus, una sfida che vale più dei tre punti
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, il programma della 7ª: tanti scontri diretti in programma. Spicca Juve-Fiorentina
Immagine news Calcio femminile n.2 C'è Beccari della Juventus nell'undici ideale dell'ultima giornata di Women's Champions League
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma Women, intervento al menisco mediale per Emilie Haavi. Il report medico
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia Under 19, le convocate per le qualificazioni all'Europeo: 6 le reduci dal Mondiale U17
Immagine news Calcio femminile n.5 USA, le convocate per le amichevoli contro l'Italia: assente la stella Rodman
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma Femminile, Baldi: "Mettere da parte la sfida di Champions e pensare al campionato"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Totò Schillaci, il campione e l'uomo raccontato dalla figlia Jessica Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 I quattro schiaffi con la Norvegia potrebbero essere un grande vantaggio…