La serie B torna sulla Rai, ogni sabato gli highlight del torneo

Da domani sera prende il via la trasmissione 'Serie B al 90°'

(ANSA) - ROMA, 21 NOV - Da domani, sabato 22 novembre, la Serie B torna sulla Rai: su Rai Sport prenderà il via un programma dedicato, dal titolo 'Serie B al 90'', curato dalla redazione calcio. La trasmissione andrà in onda a mezzanotte e conterrà tutte le sintesi delle partite giocate al venerdì e al sabato, cominciando da quelle della 13/a giornata, al via oggi. La conduzione sarà affidata a Giacomo Capuano, con la presenza in studio di ospiti e opinionisti. Al termine della diretta, 'Serie B al 90'' sarà disponibile su Rai Play.

L'emittente pubblica, fa sapere la Lega serie B, ha aderito alla Offerta al mercato messa a disposizione dei broadcaster e l'accordo consentirà al campionato di ampliare la propria visibilità e agli appassionati di avere un nuovo canale dove seguire l'andamento del torneo. L'acquisto del pacchetto Immagini salienti consentirà inoltre alla Rai di mandare in onda le altre partite del weekend nei vari contenitori sportivi previsti dal palinsesto. L'accordo con Rai, che mancava dalla stagione 2020/2021, è biennale e comprende eventuali playoff e playout. (ANSA).