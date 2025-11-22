Gigi Buffon esclusivo alla Gazzetta dello Sport: "Italia, abbiamo perso 20 anni"
"Italia, abbiamo perso 20 anni" le dichiarazioni di Gigi Buffon nell'intervista esclusiva alla Gazzetta dello Sport. L'ex portiere, ora capo delegazione della nazionale italiana, ha parlato della crisi del nostro calcio: "Ci sentivamo invincibili, abbiamo vissuto di rendita. Basta critiche per far male, la Nazionale va amata".
"Il campionato fa gol" - Nel taglio alto spazio al ritorno del campionato di Serie A con il derby di Milano tra Inter e Milan e gli altri incroci interessanti della 12esima giornata come Fiorentina-Juventus e Napoli-Atalanta.
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, c’è anche l’idea Brozovic. Kessié un’altra opportunità. Hojbjerg o Hjulmand per l’estate. Occhi su Mendoza dell’Elche. La Roma forte su Zirkzee. Fiorentina, tutti i nomi per la difesa
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
