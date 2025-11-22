Gigi Buffon esclusivo alla Gazzetta dello Sport: "Italia, abbiamo perso 20 anni"

"Italia, abbiamo perso 20 anni" le dichiarazioni di Gigi Buffon nell'intervista esclusiva alla Gazzetta dello Sport. L'ex portiere, ora capo delegazione della nazionale italiana, ha parlato della crisi del nostro calcio: "Ci sentivamo invincibili, abbiamo vissuto di rendita. Basta critiche per far male, la Nazionale va amata".

"Il campionato fa gol" - Nel taglio alto spazio al ritorno del campionato di Serie A con il derby di Milano tra Inter e Milan e gli altri incroci interessanti della 12esima giornata come Fiorentina-Juventus e Napoli-Atalanta.