L'ultima Corvinata è il leader della difesa del Lecce. Juve e Inter, è sfida di mercato

Tiago Gabriel rappresenta l'ennesima "Corvinata" del direttore sportivo del Lecce, Pantaleo Corvino, maestro nel fiutare talenti a basso costo per rivenderli con plusvalenze da capogiro. Acquistato a gennaio 2025 dall'Estrela Amadora per appena 1,25 milioni di euro, il giovane difensore portoghese ha già dimostrato un rendimento eccelso in Serie A. Con un contratto fino al 2027 (e opzione al 2029), il Lecce ha fatto ancora centro, investendo 'poco' su un profilo ventenne, con l'identikit perfetto dell'erede di Federico Baschirotto. Valutazione attuale? 20 milioni. Questa mossa riflette la strategia vincente di Corvino, che trasforma scommesse in asset preziosi per il club salentino.

La carriera di Tiago Gabriel

Nato il 26 dicembre 2004 a Montauban da genitori portoghesi, Tiago Gabriel ha mosso i primi passi nel calcio nelle giovanili dello Sporting Lisbona fino al 2020. Da lì, si è trasferito al Vitoria Setúbal e poi all'Estrela Amadora, dove ha debuttato in Primeira Liga nel 2024, collezionando 11 presenze e 1 gol prima del passaggio in Italia. Arrivato al Lecce a gennaio 2025, ha esordito in Serie A (ironia della sorte visti gli ultimi report di mercato...) contro la Juventus il 12 aprile: nel suo score attuale, pure una rete al Cagliari.

Dove può andare

Secondo le ultime indiscrezioni, Tiago Gabriel piace a molti e attira l'interesse di top club italiani e stranieri. E il Lecce, bottega ben disposta a trattare ma ai suoi prezzi, certo non chiude la faccia in porta a nessuno. Spunti di pausa nazionale: la Juventus è la prima sulle tracce del giocatore, nell'affare potrebbe inserire Vasiljie Adzic. L'Inter si è interessata, in Premier League ci sono Brentford e West Ham. con il Lecce che potrebbe cederlo solo a cifre elevate. "Per adesso non si muove dal Lecce, è troppo importante", Corvino dixit. Con il suo potenziale, una big potrebbe strapparlo già a gennaio 2026, garantendo al Lecce un "Dorgu 2.0" in termini di plusvalenza.