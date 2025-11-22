Pergolettese, si cambia in panchina. Curioni è stato esonerato: atteso in giornata l'annuncio
Si è aperta ieri la giornata numero 15 in Serie C, con la Pergolettese che per il Girone A ha "dato il via alle danze": come noto, i lombardi erano chiamati allo scontro salvezza con la Pro Patria, e proprio la formazione bustocca ha avuto la meglio sull'avversario, riuscendo a imporsi sul punteggio di 3-1. Una nuova sconfitta, quindi, e anche piuttosto pesante, per la Pergolettese.
Che adesso, come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, ha optato per il cambio in panchina: manca solo l'annuncio ufficiale, che probabilmente arriverà già in giornata, ma l'avventura di mister Giacomo Curioni con i gialloblù è terminata. Proprio nei giorni scorsi, avevamo già parlato di questa eventualità, e la stessa è ora divenuta concreta: del resto, l'ipotesi che, in caso di mancato risultato, Curioni avesse contro l'AlbinoLeffe l'ultima chance era piuttosto remota. E infatti la società ha optato adesso per il cambio.
Che diventerà, una volta ufficializzato, il quinto del Girone A. Di cui riportiamo appunto il punto sulle panchine:
GIRONE A
Albinoleffe: Giovanni LOPEZ (confermato)
Alcione: Giovanni CUSATIS (confermato)
Arzignano Valchiampo: Giuseppe BIANCHINI (confermato) -> esonerato il 04/11 -> dal 04/11 Daniele DI DONATO
Cittadella: Manuel IORI (nuovo)
Dolomiti Bellunesi: Nicola ZANINI (confermato) -> esonerato il 06/10 -> dal 7/10 Andrea BONATTI
Giana Erminio: Vinicio ESPINAL (nuovo)
Inter U23: Stefano VECCHI (nuovo)
Lecco: Federico VALENTE (confermato)
Lumezzane: Massimo PACI (confermato) -> esonerato il 16/09 -> dal 16/09 Emanuele TROISE
Novara: Andrea ZANCHETTI (nuovo)
Ospitaletto: Andrea QUARESMINI (confermato)
Pergolettese: Giacomo CURIONI (confermato)
Pro Patria: Leandro GRECO (nuovo)
Pro Vercelli: Michele SANTONI (nuovo)
Union Brescia: Aimo DIANA (confermato)
Renate: Luciano FOSCHI (confermato)
Trento: Luca TABBIANI (confermato)
Triestina: Geppino Marino (nuovo) -> esonerato il 24/10 -> dal 24/10 Attilio TESSER
Vicenza: Fabio GALLO (nuovo)
Virtus Verona: Gigi FRESCO (confermato)
