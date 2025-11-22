TMW Pergolettese, si cambia in panchina. Curioni è stato esonerato: atteso in giornata l'annuncio

Si è aperta ieri la giornata numero 15 in Serie C, con la Pergolettese che per il Girone A ha "dato il via alle danze": come noto, i lombardi erano chiamati allo scontro salvezza con la Pro Patria, e proprio la formazione bustocca ha avuto la meglio sull'avversario, riuscendo a imporsi sul punteggio di 3-1. Una nuova sconfitta, quindi, e anche piuttosto pesante, per la Pergolettese.

Che adesso, come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, ha optato per il cambio in panchina: manca solo l'annuncio ufficiale, che probabilmente arriverà già in giornata, ma l'avventura di mister Giacomo Curioni con i gialloblù è terminata. Proprio nei giorni scorsi, avevamo già parlato di questa eventualità, e la stessa è ora divenuta concreta: del resto, l'ipotesi che, in caso di mancato risultato, Curioni avesse contro l'AlbinoLeffe l'ultima chance era piuttosto remota. E infatti la società ha optato adesso per il cambio.

Che diventerà, una volta ufficializzato, il quinto del Girone A. Di cui riportiamo appunto il punto sulle panchine: