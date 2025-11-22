Serie B, continua la 13ª giornata con cinque match. Grande attesa per il ritorno del Papu

Archiviato il 3-3 del 'Ceravolo' fra Catanzaro e Pescara, oggi andranno in scena ben cinque gare della 13ª giornata del campionato di Serie B: tre in programma alle 15, una alle 17:15 che sancirà il ritorno al calcio giocato del Papu Gomez e una alle 19:30 fra due squadre in cerca di conferme. Di seguito il quadro completo del turno e la classifica aggiornata del torneo:

SERIE B, 13ª GIORNATA

Catanzaro-Pescara 3-3

10' Di Nardo (P), 21' Brighenti (C), 37' e 90'+3 Corazza (P), 46' Pittarello (C), 82' Buso (C)

Sabato 22 novembre

Ore 15:00 - Avellino-Empoli

Ore 15:00 - Carrarese-Reggiana

Ore 15:00 - Virtus Entella-Palermo

Ore 17:15 - Padova-Venezia

Ore 19:30 - Bari-Frosinone

Domenica 23 novembre

Ore 15:00 - Mantova-Spezia

Ore 15:00 - Modena-Sudtirol

Ore 17:15 - Monza-Cesena

Lunedì 24 novembre

Ore 20:30 - Sampdoria-Juve Stabia

CLASSIFICA

Monza 26

Modena 25

Cesena 23

Frosinone 22

Palermo 19

Venezia 19

Juve Stabia 17*

Avellino 16

Reggiana 16

Catanzaro 16**

Carrarese 15

Padova 14

Virtus Entella 14

Empoli 14

Bari 13*

Südtirol 12

Mantova 11

Pescara 9**

Spezia 8

Sampdoria 7

*una partita in meno

** una partita in più