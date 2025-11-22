Bielsa lancia l'allarme: "Il calcio non è più per i poveri". In crisi la 'sua' Argentina

(ANSA) - BUENOS AIRES, 21 NOV - "Il calcio non è più per i poveri", ha detto Marcelo Bielsa, allenatore argentino della nazionale uruguaiana, e ha avuto ragione a mettere in guardia dal conflitto tra club e tifosi, che hanno sempre meno risorse per praticare questo sport, e i potenti che cercano di impossessarsi di quello che un tempo era considerato "il più popolare del pianeta". "El Loco" ha avvertito che i primi sono in svantaggio rispetto a chi, contando sulla propria ricchezza, cerca di rubargli quel poco che gli resta, compresa un'industria calcistica che genera ogni giorno più entrate e pretende di distribuirne di più, come sostiene la FIFA, anche se per molti i conti non tornano. Bielsa ha guidato la nazionale dell'"Albiceleste", che attualmente detiene il titolo che difenderà ai Mondiali ospitati (insieme a Canada e Messico) dagli Stati Uniti, il cui presidente, Donald Trump, alleato incondizionato del presidente della FIFA Gianni Infantino, sembra aver compreso il ruolo di questo sport tra le masse.

In Argentina, il calcio è stretto tra gli errori dell'AFA, presieduta da Claudio "Chiqui" Tapia, che cavalca l'onda della terza Coppa del Mondo in Qatar nel 2022, e la popolarità di Lionel Messi e di coloro che sfruttano ogni sua mossa per promuovere l'introduzione delle società sportive quotate in borsa (SAD). Questa è un'ambizione di lunga data dell'ex presidente argentino Mauricio Macri, ora incarnata da Javier Milei, altro fedele alleato di Trump. La promessa di Trump di milioni di dollari, che si tradurranno in debito estero, gli ha permesso di sopravvivere alle elezioni parlamentari di meno di un mese fa, elezioni che avevano previsto la sconfitta del partito al governo. Milei non si lasciò sfuggire l'occasione e intervenne nella disputa tra un'AFA contraria ai SAD, come fece il compianto César Menotti, il primo allenatore a vincere la Coppa del Mondo con l'Argentina, e quelli del fronte opposto, una posizione ora rappresentata da Juan Sebastián Verón, presidente dell'Estudiantes de La Plata.

"I club sono un fenomeno culturale e il calcio fa parte dell'identità di un popolo", ha ricordato non molto tempo fa il "Flaco" (Milei), paragonando "la crudele lotta contro i poteri economici che cercano di appropriarsi delle istituzioni a proprio vantaggio". Un sentimento che né Verón né Milei condividono, ed è per questo che il presidente è intervenuto in difesa del presidente dell'Estudiantes nella controversia che ha circondato la decisione dell'AFA di assegnare il titolo del campionato argentino al Rosario Central nel cuore della notte. Il Rosario Central ha effettivamente accumulato il maggior numero di punti tra i tornei Apertura (il Platense è stato il campione) e Clausura, quest'ultimo ancora senza un vincitore. Verón ha messo in discussione il voto del Comitato Esecutivo dell'AFA, che ha deciso "all'unanimità" di assegnare il titolo al club in cui è cresciuto il campione del mondo Ángel Di María e in cui è tornato "per diventare un campione". "Eccellente, Pincha", ha twittato il presidente argentino.Verón, che pubblica spesso commenti sui social media, ha applaudito la "lamentela" di Verón, che ha ricevuto una dura risposta da Pablo Toviggino, Tesoriere dell'AFA (Federazione Argentina di Calcio). Toviggino ha ricordato a Verón che il vicepresidente del suo club, Pascual Caiella, era presente alla presunta votazione "fantasma" e non si è opposto alla decisione. Ha raccomandato a Verón di partecipare alle riunioni "per comprendere le dinamiche di un sistema calcistico che ti ha reso quello che sei".

La decisione di riconoscere il Rosario Central campione del campionato è stata annunciata senza preavviso al termine del Torneo di Clausura, che domani entrerà negli ottavi di finale per determinare il campione. In quel turno, il club proclamato dall'AFA affronterà l'Estudiantes domenica. Senza sminuire i meriti della squadra di Ariel Holan (che ha accumulato il maggior numero di punti nella classifica annuale generale, ma ha affrontato gli stessi avversari in entrambi i tornei e non tutte le squadre che vi partecipano), l'interrogatorio punta a un riconoscimento che arriva in un momento in cui l'AFA viene criticata per decisioni arbitrali scandalose. Una di queste decisioni ha favorito il Barracas Central nell'ultima giornata della stagione regolare, la squadra che ha portato il Tapia in AFA e che si è qualificata dopo aver pareggiato con l'Huracán in una partita in cui l'arbitro Andrés Gariano ha assegnato loro due rigori dubbi (uno dei quali sbagliato), eliminando l'avversario dalla fase decisiva. Questo è accaduto pochi giorni dopo una partita per un posto nella finale dei playoff promozione in prima divisione, conclusasi in uno scandalo con una rissa tra la polizia e i giocatori del Deportivo Morón e del Deportivo Madryn, che si sono qualificati e domani visiteranno l'Estudiantes de Río Cuarto, nella provincia di Córdoba, per l'andata della finale.

"Sono il primo a indignarmi quando si verificano errori arbitrali, perché ne sono responsabile. Gli arbitri possono sbagliare, ma potete sbagliarvi anche voi (giornalisti), i tifosi, gli allenatori e i giocatori", si è difeso Tapia da chi sostiene che l'AFA (Federazione Calcistica Argentina) mostri favoritismi nei confronti dei club ad essa fedeli. La decisione di incoronare il Rosario Central campione è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, innescando un dibattito che alcuni sembrano preferire evitare e culminato nel vandalismo dei murales che celebrano la vittoria dell'Argentina ai Mondiali del 2022. Uno di questi murales, dedicato a Di María presso il club "El Torito" nella sua città natale, Rosario, è stato trovato coperto di graffiti con le scritte "ladro" e "mercenario", una scena che si è ripetuta nella città di Morón, alla periferia occidentale di Buenos Aires, su un altro murale dedicato alla Coppa vinta in Qatar. Frasi come "Mafia Chiqui" e "Il Mondiale più costoso della storia" sono state scritte sopra l'immagine di Messi che solleva la Coppa al cielo (sostituita da un sacco della spazzatura) sulle spalle dei suoi compagni di squadra, i cui volti, come quello del capocannoniere di tutti i tempi, erano barrati da una X.

Anche il presidente della Lega spagnola, Javier Tebas, ha dichiarato di sentirsi "molto legato all'Argentina" e di "soffrire" per la situazione che sta attraversando il suo calcio, ricevendo immediata risposta da Tapia che gli ha ricordato: "Il nostro non è un campionato per pochi. È competitivo e popolare, e sminuirlo significa ignorare la storia e il contributo che diamo al calcio mondiale". "Siamo la Lega dei Campioni del Mondo", ha aggiunto, come se questo giustificasse ciò che accade a porte chiuse o in piena vista, rendendo ancora più difficile difendere chi, come "Loco" Bielsa, si batte per un calcio fatto e per le persone più bisognose di gioia. (ANSA)