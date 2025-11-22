Napoli, con l'Atalanta è già un bivio: Conte cambia modulo e uomini

E’ il giorno di Napoli-Atalanta ed in casa dei partenopei è a tutti gli effetti il bivio dell’intera stagione. Troppo forte la reazione di Antonio Conte dopo Bologna, attaccando tutta la squadra e aprendo persino ad un possibile un passo indietro, amplificando poi dubbi, critiche e polemiche con l’assenza - seppur concordata - per una settimana. Una sosta per le nazionali che non poteva non essere pesantissima e lunghissima fino al confronto con la squadra e oggi (anche) per questo la sfida all’Atalanta diventa determinante e più in generale le due squadre in quattro giorni (poi c’è il dentro o fuori col Qarabag) sono già gare-verità. La curiosità è in primis sulla reazione della squadra, ma anche sulla mezza rivoluzione che dovrebbe proporre Conte sia per quanto riguarda il modulo che gli interpreti.

Si va verso il cambio modulo

L'infortunio di Anguissa, l'ennesimo muscolare, ed il rendimento dell'ultimo periodo (soprattutto quello offensivo, 1 gol nelle ultime quattro partite e praticamente sterili a Bologna) dovrebbero portare Conte alla rivoluzione. Salvo sorprese, a Castel Volturno s’è lavorato su un 3-4-2-1 con uno tra Beukema e Juan Jesus con Rrahmani e Buongiorno. In mediana Lobotka e McTominay con Di Lorenzo a destra e Gutierrez a sinistra (non è ancora pronto Spinazzola). In questo modo Elmas rappresenterebbe un'alternativa a centrocampo - e non un titolare - fino al mercato di gennaio. In attacco i maggiori dubbi, ma in supporto a Hojlund ci sarà con ogni probabilità Neres mentre Lang si gioca un posto con Politano. Una rivoluzione profonda per provare ad invertire il trend.