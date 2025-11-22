Serie C, 15ª giornata: undici le gare in programma oggi. Occhi su Trapani-Foggia
Dopo i tre anticipi di ieri sera continua la 15ª giornata del campionato di Serie C. Undici le gare in programma nella giornata di oggi con in particolare la sfida salvezza fra Virtus Verona e Triestina (Girone A) e l'impegno del Trapani contro il Foggia al 'Provinciale'. Di seguito il quadro dettagliato dei risultati, il programma completo del turno e le classifiche aggiornate dei tre raggruppamenti:
SERIE C, 15ª GIORNATA
GIRONE A
Pro Patria-Pergolettese 3-1
14' e 82' rig. Mastroianni (PP), 59' Corti (P), 68' Di Munno (PP),
Sabato 22 novembre
Ore 14:30 - AlbinoLeffe-Lumezzane
Ore 14:30 - Por Vercelli-Alcione Milano
Ore 17:30 - Arignano Valchiampo-Dolomiti Bellunesi
Ore 17:30 - Virtus Verona-Triestina
Domenica 23 novembre
Ore 12:30 - Trento-Inter U23
Ore 14:30 - Union Brescia-Vicenza
Ore 14:30 - Novara-Renate
Ore 17:30 - Giana Erminio-Ospitaletto
Ore 20:30 - Lecco-Cittadella
Classifica - Vicenza 38, Lecco 30, Union Brescia 28, Cittadella 24, Alcione Milano 24, Inter U23 22*, Trento 20, Pro Vercelli 19, Novara 18, Renate 17, AlbinoLeffe 16, Giana Erminio 16, Ospitaletto 14, Dolomiti Bellunesi 13*, Arzignano Valchiampo 13, Pergolettese 13**, Lumezzane 13, Pro Patria 12**, Virtus Verona 11, Triestina -9
* una partita in meno
** una partita in più
N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva
GIRONE B
Bra-Pontedera 2-0
9' De Biase, 90'+1 Dimatteo
Sabato 22 novembre
Ore 17:30 - Pianese-Forlì
Ore 17:30 - Ravenna-Gubbio
Ore 20:30 - Carpi-Rimini
Domenica 23 novembre
Ore 14:30 - Ascoli-Arezzo
Ore 14:30 - Ternana-Juventus Next Gen
Ore 17:30 - Guidonia Montecelio-Campobasso
Ore 20:30 - Sambenedettese-Pineto
Lunedì 24 novembre
Ore 20:30 - Livorno-Torres
Ore 20:30 - Perugia-Vis Pesaro
Classifica - Arezzo 35, Ravenna 34, Ascoli 31, Guidonia Montecelio 23, Pineto 22, Ternana 21, Carpi 21, Campobasso 20, Forlì 20, Vis Pesaro 20, Gubbio 18, Juventus Next Gen 17*, Pianese 17, Sambenedettese 16, Pontedera 15, Livorno 11, Bra 10, Perugia 9, Torres 8, Rimini -2
* una partita in meno
N.B. - Rimini penalizzato di 17 punti dalla Giustizia Sportiva
GIRONE C
Audace Cerignola-Crotone 2-0
61' Gambale, 67' Cretella
Sabato 22 novembre
Ore 14:30 - Giugliano-Casarano
Ore 14:30 - Siracusa-Team Altamura
Ore 14:30 - Sorrento-Casertana
Ore 14:30 - Trapani-Foggia
Ore 17:30 - Monopoli-Picerno
Domenica 23 novembre
Ore 12:30 - Cavese-Atalanta U23
Ore 14:30 - Catania-Latina
Ore 14:30 - Cosenza-Benevento
Ore 17:30 - Salernitana-Potenza
Classifica - Salernitana 30, Benevento 29, Catania 28, Cosenza 26, Monopoli 22, Crotone 21**, Casarano 21, Casertana 19*, Audace Cerignola 19**, Potenza 19, Atalanta U23 17*, Trapani 17, Cavese 16, Giugliano 15, Team Altamura 15, Latina 14, Sorrento 13, Siracusa 12, Foggia 11, Picerno 10
* una partita in meno
** una partita in più
N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti dalla Giustizia Sportiva
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.