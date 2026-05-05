Pianese all'esame Juve NG. Birindelli: "Per realizzare i sogni, si deve scendere in campo e provarci"

Una gara in casa, la prima, ma adesso il secondo turno della fase a gironi dei playoff vedrà la Pianese giocare sul campo della Juventus Next Gen, in un'altra gara secca che mette in palio l'accesso alla fase nazionale degli spareggi per la B. Traguardo mai toccato dalle zebrette amiatine, che stanno comunque scrivendo pagine di storia importantissime.

Ai canali ufficiali del club, sul match, si è così espresso il tecnico Alessandro Birindelli: "Arrivati a questo punto, forse è inutile ripetere quanto sia fantastico il risultato e quanto lo sia stata la prestazione dei ragazzi, che sono andati oltre l’ostacolo e oltre ogni mia aspettativa. Questo mi gratifica molto, sono orgoglioso di allenare un gruppo che va oltre gli aspetti puramente di campo. C’è un po’ di dispiacere per non avere più tempo tra una partita e l’altra: io capisco le esigenze di calendario, ma preparare una gara in un giorno e mezzo, considerando anche il viaggio ad Alessandria, non è semplice. A ogni modo, anche la Juventus è nella stessa situazione, pur avendo un vantaggio che si è meritata durante il campionato".

Aggiunge: "Andremo ad Alessandria con leggerezza, tranquillità e spensieratezza. Come contro la Ternana, deve essere una gioia giocare questa partita, senza eccessive pressioni o stress. Sarà fondamentale gestire non solo le energie fisiche, ma anche quelle mentali, perché partite del genere ti tolgono tanto. I sogni vanno coltivati e, per realizzarli, bisogna scendere in campo e provarci. Sappiamo che non sarà semplice: loro hanno un vantaggio, così come lo avevamo noi contro la Ternana. Non sarà la stessa partita di qualche settimana fa, sia per importanza sia per condizioni. Loro hanno due risultati su tre, ma noi dobbiamo interpretare la gara come abbiamo fatto fin dall’inizio del campionato".