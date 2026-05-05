TMW Radio
Maspero: "Fiorentina senza personalità. Ci sarà da rifondare"
TUTTO mercato WEB
L'ex calciatore Riccardo Maspero ha parlato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio. E in particolare del momento della Fiorentina: "Penso che tutti all'inizio dell'anno ci aspettavamo ben altro. Singolarmente i giocatori hanno un valore diverso da quello che hanno dimostrato sul campo. Ora deve finire il prima possibile questa stagione. La personalità e il carattere di questa squadra manca.
La squadra si salva non per sè ma perché sono mancate le altre dietro. I problemi ci sono. Ci sarà sicuramente da rifondare, e Paratici dovrà fare delle valutazioni. Si partirà dall'allenatore per costruire finalmente qualcosa che riporti entusiamo tra i tifosi. Non si è riusciti a rendere quest'anno e c'è da cambiare sicuramente".
Altre notizie Altre Notizie
Editoriale di Raimondo De Magistris Allegri non c'entra nulla con la strategia Furlani. E viceversa. Tare tra incudine e martello: su quali basi può andare avanti questo progetto Milan?
Ora in radio
17:00A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
"Calciomercato Ds e allenatori: gli intrecci tra Roma, Napoli e Lazio". Il punto di Gianluca Di Marzio
Serie A
Serie B
Serie C
Catania, Domenico Toscano: “Playoff già iniziati. Ritiro, recuperi e obiettivo: arrivare fino in fondo”
Pianese all'esame Juve NG. Birindelli: "Per realizzare i sogni, si deve scendere in campo e provarci"
Pronostici
Calcio femminile