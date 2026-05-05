TMW Radio Maspero: "Fiorentina senza personalità. Ci sarà da rifondare"

L'ex calciatore Riccardo Maspero ha parlato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio. E in particolare del momento della Fiorentina: "Penso che tutti all'inizio dell'anno ci aspettavamo ben altro. Singolarmente i giocatori hanno un valore diverso da quello che hanno dimostrato sul campo. Ora deve finire il prima possibile questa stagione. La personalità e il carattere di questa squadra manca.

La squadra si salva non per sè ma perché sono mancate le altre dietro. I problemi ci sono. Ci sarà sicuramente da rifondare, e Paratici dovrà fare delle valutazioni. Si partirà dall'allenatore per costruire finalmente qualcosa che riporti entusiamo tra i tifosi. Non si è riusciti a rendere quest'anno e c'è da cambiare sicuramente".