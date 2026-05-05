TMW Radio Capuano: "Lazio, sul derby Sarri se la deve prendere con gli ultras"

Il giornalista Giovanni Capuano ha parlato dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà. E ha commentato le parole d Maurizio Sarri sul derby domenica alle 12.30: "C'è una colpa, quella di non aver aggiunto alle cose date all'algoritmo quando si fa il calendario questa contemporaneità con gli Internazionali. Tutto il resto Sarri se la deve prendere con gli ultras, che hanno costretto a tornare a considerare una partita ad altissimo rischio il derby. A Sarri fa comodo non dire come stanno le cose. Il derby di Milano c'è stato alle 12.30 a pasquetta e sono sopravvissuti tutti. Sarri ci ricade, ma a lui non sarebbe stato bene giocare neanche alle 18.

A nessuno tecnico dell'NBA è consentito esprimersi così sulla propria Lega come ha fatto Sarri, ignorando gran parte della materia poi. Una Lega seria prenderebbe provvedimenti e Sarri non andrebbe in panchina non perchè fa caldo ma perchè viene fermato. Il problema non è che non si fa il derby alle 18 o alle 20 perché Sinner arriva in finale agli Internazionali a centinaia di metri di distanza dall'Olimpico. Non si fa il derby di Roma di sera perché i tifosi si sono picchiati un anno fa e il Viminale è tornato indietro nelle sue decisioni. Ogni tanto andrebbe praticato il silenzio, a meno che non si voglia puntare il dito sul cuore del problema. Siamo nel 2026 e il derby non si può giocare a un orario decente per colpa dei tifosi".