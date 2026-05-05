TMW Lazio, Provstgaard e Isaksen in Piazza del Popolo per ammirare le giocate di Djokovic

Grande spettacolo oggi a Roma: sul campo in terra rossa a Piazza del Popolo, cornice della cerimonia del sorteggio degli Internazionali d'Italia, si stanno allenando due grandi campioni, che saranno protagonisti del torneo tra qualche giorno. Prima il greco Stefanos Tsitsipas, dalle 15.30 alle 17, poi il serbo Novak Djokovic, secondo campione più titolato nella storia del torneo, dalle 17 alle 18.

Anche due giocatori della Lazio non si sono voluti perdere lo spettacolo: Provstgaard e Isaksen sono da poco arrivati in Piazza del Popolo per assistere all’allenamento di Djokovic.

Curioso siparietto con un tifoso romanista presente all'evento. Prima l'uomo gli ha chiesto un video per un suo amico laziale e dopo gli ha detto: "Mi raccomando, al derby fatevi i cazzi vostri. Vincete la finale di Coppa Italia, ma al derby fateci vincere".