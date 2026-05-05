Sassuolo, Koné ha una clausola risolutoria di 35 milioni: ma vale solo fino a fine luglio

Una delle rivelazioni della Serie A 2025-26 è Ismael Koné e questo si riflette già sul mercato. Il centrocampista ha una clausola rescissoria da 35 milioni di euro nel suo contratto con il Sassuolo, evidenzia oggi Fabrizio Romano. La clausola è valida fino alla fine di luglio e il giocatore vanta diversi estimatori sia in Italia — come confermato dal direttore del Milan, Igli Tare — sia nel Regno Unito.

Sono previsti contatti tra le parti già prima dell'inizio del Mondiale, che il giocatore vivrà da protagonista con la maglia del Canada. Lo stesso Carnevali qualche giorno fa ha parlato del suo futuro: "Non ho parlato né con l'Inter né col Milan di Kone ma è anche vero che abbiamo avuto qualche richiesta da club esteri perché Kone è un giocatore internazionale e di grande valore ma può anche starci che può nascere un derby Inter-Milan. Dobbiamo trovare la situazione migliore per lui ma allo stesso tempo anche per noi".