Catania, ipotesi amichevole contro l'Inter U23 prima del via ai playoff

Il Catania prosegue la preparazione in vista dei playoff con un programma mirato a valutare la condizione della rosa guidata da Domenico Toscano. La squadra è al lavoro a Veronello, dove lo staff tecnico sta intensificando i carichi e valutando soluzioni utili per l’appuntamento più importante della stagione.

Secondo quanto riportato da La Sicilia, la dirigenza rossazzurra starebbe pianificando anche un’amichevole utile a misurare lo 'stato di salute' del gruppo. L’idea è quella di affrontare una formazione di Serie C in un test a porte chiuse, così da ottenere indicazioni concrete senza pressioni esterne.

Nel dettaglio, tra le ipotesi al vaglio ci sarebbe un confronto contro l’Inter Under 23, soluzione ritenuta ideale per valutare ritmo, intensità e tenuta della squadra in un contesto simile a quello che i rossazzurri troveranno nei playoff.