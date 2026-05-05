Focus TMW Serie A, le medie voto degli allenatori dopo 35 giornate: Conte perde 3 posizioni

Cesc Fabregas e Cristian Chivu sono divisi da soli due centesimi in questa classifica di rendimento degli allenatori di Serie A. Resta sul podio Spalletti mentre guadagna due posizioni Gasperini. Salgono De Rossi e Grosso, perde ben 3 posizioni Conte. Tra parentesi le partite in panchina di ognuno:

1. Cesc Fàbregas (Como) 6.63 (35)

2. Cristian Chivu (Inter) 6.61 (35)

3. Luciano Spalletti (Juventus) 6.46 (26)

4. Raffaele Palladino (Atalanta) 6.35 (24)

5. Gian Piero Gasperini (Roma) 6.33 (35)

6. Roberto D'Aversa (Torino) 6.33 (9)

7. Daniele De Rossi (Genoa) 6.30 (25)

8. Fabio Grosso (Sassuolo) 6.29 (35)

9. Antonio Conte (Napoli) 6.29 (35)

10. Massimiliano Allegri (Milan) 6.16 (35)

11. Fabio Pisacane (Cagliari) 6.10 (35)

12. Carlos Cuesta (Parma) 6.09 (35)

13. Maurizio Sarri (Lazio) 6.07 (35)

14. Eusebio Di Francesco (Lecce) 6.03 (35)

15. Kosta Runjaić (Udinese) 6.03 (35)

16. Vincenzo Italiano (Bologna) 5.94 (35)

17. Paolo Vanoli (Fiorentina) 5.86 (25)

18. Paolo Sammarco (Hellas Verona) 5.79 (12)

19. Oscar Hiljemark (Pisa) 5.42 (12)

20. Marco Giampaolo (Cremonese) 5.33 (6)

TRAGHETTATORI

1. Roberto Murgita (Genoa) 7.00 (1)

2. Massimo Brambilla (Juventus) 7.00 (1)

NON PIÙ IN CARICA

1. Ivan Juric (Atalanta) 6.14 (11)

2. Alberto Gilardino (Pisa) 5.96 (23)

3. Igor Tudor (Juventus) 5.94 (8)

4. Davide Nicola (Cremonese) 5.90 (29)

5. Paolo Zanetti (Hellas Verona) 5.83 (23)

6. Marco Baroni (Torino) 5.68 (25)

7. Patrick Vieira (Genoa) 5.50 (9)

8. Stefano Pioli (Fiorentina) 5.15 (10)

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35ª GIORNATA

Pisa - Lecce 1-2

52' Banda, 56' Leris, 65' Cheddira

Udinese - Torino 2-0

45' + 1 Ehizibue, 51' Kristensen

Como - Napoli 0-0

Atalanta - Genoa 0-0

Bologna - Cagliari 0-0

Sassuolo - Milan 2-0

5' Berardi, 47' Laurienté

Juventus - Hellas Verona 1-1

34' Bowie, 62' Vlahovic

Inter - Parma 2-0

45' + 1 Thuram, 80' Mkhitaryan

Cremonese - Lazio 1-2

29' Bonazzoli, 53' Isaksen, 90' + 2 Noslin

Roma - Fiorentina 4-0

13' Mancini, 17' Wesley, 34' Hermoso, 58' Pisilli

CLASSIFICA

1. Inter 82

2. Napoli 70

3. Milan 67

4. Juventus 65

5. Roma 64

6. Como 62

7. Atalanta 55

8. Lazio 51

9. Bologna 49

10. Sassuolo 49

11. Udinese 47

12. Parma 42

13. Torino 41

14. Genoa 40

15. Cagliari 37

16. Fiorentina 37

17. Lecce 32

18. Cremonese 28

19. Hellas Verona 20

20. Pisa 18

MARCATORI

16 reti: Lautaro Martinez (Inter)

13 reti: Thuram (Inter)

12 reti: Paz e Douvikas (Como)

11 reti: Malen (Roma)

10 reti: Krstovic e Scamacca(Atalanta), Yildiz (Juventus), Hojlund (Napoli), Simeone (Torino) e Davis (Udinese)

PROSSIMO TURNO - 36ª GIORNATA

Torino - Sassuolo (venerdì 8 maggio, ore 20.45, DAZN e Sky)

Cagliari - Udinese (sabato 9 maggio, ore 15, DAZN)

Lazio - Inter (sabato 9 maggio, ore 18, DAZN)

Lecce - Juventus (sabato 9 maggio, ore 20.45, DAZN e Sky)

Hellas Verona - Como (domenica 10 maggio, ore 12.30, DAZN)

Cremonese - Pisa (domenica 10 maggio, ore 15, DAZN)

Fiorentina - Genoa (domenica 10 maggio, ore 15, DAZN)

Parma - Roma (domenica 10 maggio, ore 18, DAZN e Sky)

Milan - Atalanta (domenica 10 maggio, ore 20.45, DAZN)

Napoli - Bologna (lunedì 11 maggio, ore 20.45, DAZN)