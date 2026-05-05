Serie A, le medie voto degli allenatori dopo 35 giornate: Conte perde 3 posizioni
Cesc Fabregas e Cristian Chivu sono divisi da soli due centesimi in questa classifica di rendimento degli allenatori di Serie A. Resta sul podio Spalletti mentre guadagna due posizioni Gasperini. Salgono De Rossi e Grosso, perde ben 3 posizioni Conte. Tra parentesi le partite in panchina di ognuno:
1. Cesc Fàbregas (Como) 6.63 (35)
2. Cristian Chivu (Inter) 6.61 (35)
3. Luciano Spalletti (Juventus) 6.46 (26)
4. Raffaele Palladino (Atalanta) 6.35 (24)
5. Gian Piero Gasperini (Roma) 6.33 (35)
6. Roberto D'Aversa (Torino) 6.33 (9)
7. Daniele De Rossi (Genoa) 6.30 (25)
8. Fabio Grosso (Sassuolo) 6.29 (35)
9. Antonio Conte (Napoli) 6.29 (35)
10. Massimiliano Allegri (Milan) 6.16 (35)
11. Fabio Pisacane (Cagliari) 6.10 (35)
12. Carlos Cuesta (Parma) 6.09 (35)
13. Maurizio Sarri (Lazio) 6.07 (35)
14. Eusebio Di Francesco (Lecce) 6.03 (35)
15. Kosta Runjaić (Udinese) 6.03 (35)
16. Vincenzo Italiano (Bologna) 5.94 (35)
17. Paolo Vanoli (Fiorentina) 5.86 (25)
18. Paolo Sammarco (Hellas Verona) 5.79 (12)
19. Oscar Hiljemark (Pisa) 5.42 (12)
20. Marco Giampaolo (Cremonese) 5.33 (6)
TRAGHETTATORI
1. Roberto Murgita (Genoa) 7.00 (1)
2. Massimo Brambilla (Juventus) 7.00 (1)
NON PIÙ IN CARICA
1. Ivan Juric (Atalanta) 6.14 (11)
2. Alberto Gilardino (Pisa) 5.96 (23)
3. Igor Tudor (Juventus) 5.94 (8)
4. Davide Nicola (Cremonese) 5.90 (29)
5. Paolo Zanetti (Hellas Verona) 5.83 (23)
6. Marco Baroni (Torino) 5.68 (25)
7. Patrick Vieira (Genoa) 5.50 (9)
8. Stefano Pioli (Fiorentina) 5.15 (10)
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35ª GIORNATA
Pisa - Lecce 1-2
52' Banda, 56' Leris, 65' Cheddira
Udinese - Torino 2-0
45' + 1 Ehizibue, 51' Kristensen
Como - Napoli 0-0
Atalanta - Genoa 0-0
Bologna - Cagliari 0-0
Sassuolo - Milan 2-0
5' Berardi, 47' Laurienté
Juventus - Hellas Verona 1-1
34' Bowie, 62' Vlahovic
Inter - Parma 2-0
45' + 1 Thuram, 80' Mkhitaryan
Cremonese - Lazio 1-2
29' Bonazzoli, 53' Isaksen, 90' + 2 Noslin
Roma - Fiorentina 4-0
13' Mancini, 17' Wesley, 34' Hermoso, 58' Pisilli
CLASSIFICA
1. Inter 82
2. Napoli 70
3. Milan 67
4. Juventus 65
5. Roma 64
6. Como 62
7. Atalanta 55
8. Lazio 51
9. Bologna 49
10. Sassuolo 49
11. Udinese 47
12. Parma 42
13. Torino 41
14. Genoa 40
15. Cagliari 37
16. Fiorentina 37
17. Lecce 32
18. Cremonese 28
19. Hellas Verona 20
20. Pisa 18
MARCATORI
16 reti: Lautaro Martinez (Inter)
13 reti: Thuram (Inter)
12 reti: Paz e Douvikas (Como)
11 reti: Malen (Roma)
10 reti: Krstovic e Scamacca(Atalanta), Yildiz (Juventus), Hojlund (Napoli), Simeone (Torino) e Davis (Udinese)
PROSSIMO TURNO - 36ª GIORNATA
Torino - Sassuolo (venerdì 8 maggio, ore 20.45, DAZN e Sky)
Cagliari - Udinese (sabato 9 maggio, ore 15, DAZN)
Lazio - Inter (sabato 9 maggio, ore 18, DAZN)
Lecce - Juventus (sabato 9 maggio, ore 20.45, DAZN e Sky)
Hellas Verona - Como (domenica 10 maggio, ore 12.30, DAZN)
Cremonese - Pisa (domenica 10 maggio, ore 15, DAZN)
Fiorentina - Genoa (domenica 10 maggio, ore 15, DAZN)
Parma - Roma (domenica 10 maggio, ore 18, DAZN e Sky)
Milan - Atalanta (domenica 10 maggio, ore 20.45, DAZN)
Napoli - Bologna (lunedì 11 maggio, ore 20.45, DAZN)
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.