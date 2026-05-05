Benevento, Floro Flores: "A Salerno mi sono emozionato. Vogliamo vincere la Supercoppa"

"Abbiamo vissuto emozioni diverse. A Salerno non ce lo aspettavamo: piangevo perché in questo mestiere vivi tante tensioni e a volte ti senti solo. Mi sono emozionato vedendo la coreografia e lo stadio pieno, portare tutta quella gente allo stadio è stato qualcosa di grandioso". Il tecnico del Benevento Antonio Floro Flores ai microfoni di Ottochannel ha parlato così del percorso che ha portato alla conquista della Serie B e soprattutto delle emozioni provate in questi mesi.

"Se non avessi avuto il presidente, così come Carli e Padella, sarebbe stata dura. In quei momenti ho capito davvero cosa siamo riusciti a fare. Anche girare per la città e dare felicità alla gente è stato emozionante. Un allenatore a un certo punto non conta più solo per ciò che guadagna, ma per ciò che riesce a dare alla gente, sono momenti importanti, difficili da spiegare. - prosegue Floro Flores come riporta Tuttoc.com - Di presidenti ne ho avuti, ma Vigorito ha qualcosa di diverso. Ha un fuoco dentro impressionante, a volte sembra un ragazzino di 40 anni. Mi dice di rivedere in me quello che lui era alla mia età. Starei ore ad ascoltarlo, è piacevole confrontarsi con lui".

Spazio poi alla Supercoppa di Serie C in cui i campani devono ancora esordire dopo la vittoria del Vicenza sull'Arezzo per 5-2: "Ci teniamo molto. Vincere è sempre bello: ti permette di allenarti con serenità e di alimentare quella mentalità vincente che vogliamo costruire. Voglio vincere la Supercoppa, e i ragazzi lo sanno. Quando giochi in una società così importante devi vincere: sei costretto ad avere questa mentalità, che mi piace e che ci fa crescere. Giocherà chi merita. Nel finale di stagione c’è un po’ di rilassatezza, ma guardando i dati avremmo dovuto vincerle tutte. Ho provato anche qualche ragazzo perché se lo è meritato. Sabato giocherà chi avrà voglia di portare il trofeo a casa: durante la settimana li vedo e li valuto".