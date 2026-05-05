Inter, leakata la maglia 2026-27: sponsor e logo color oro, colletto nero. Ora il tricolore

L'insider Kamil Berberler ha pubblicato sul proprio profilo Twitter un'anticipazione della divisa home 2026/27 dell'Inter, fresco di conquista dello Scudetto. Manca il tricolore, ma è un dettaglio che ovviamente verrà aggiunto, però è possibile osservare tutti i dettagli principali di quella che sarà la maglia con cui scenderà in campo la squadra di Chivu nella prossima stagione.

Strisce verticali ampie nere e blu, con logo e doppio sponsor tutti in color oro: per il resto una divisa molto semplice che richiama alla storia del club. Particolare il colletto, tutto nero, mentre i pantaloncini sono totalmente neri e così il simbolo Nike, che sarà ancora lo sponsor tecnico.