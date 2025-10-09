Aramu: "Spero in una chiamata, ho voglia di giocare. Nel 2022 Mihajlovic mi voleva al Bologna"

“Sono in attesa di una chiamata che spero possa arrivare a breve perché ho voglia di tornare a giocare. Nel frattempo cerco di allenarmi per mantenere la condizione migliore possibile in questa situazione, ma ovviamente manca il ritmo squadra”. In estate ci sono stati alcuni contatti, ma non si sono concretizzati”. Il fantasista Mattia Aramu, svincolato dopo l’esperienza al Mantova in cui ha messo a segno due reti in 25 presenze, parla così della sua vita da svincolato a Pianetaserieb.it tornando anche sulla sua ultima avventura: “L’anno scorso è stato positivo, perché la salvezza non era scontata. Lo abbiamo fatto sembrare, ma non era così. Tanti giovani non avevano mai giocato in Serie B, per questo è stato un traguardo importante, al termine di un buon campionato”.

Aramu poi parla delle sue esperienze passate a partire da quel Venezia che gli è rimasto dentro: “I tre anni in laguna sono stati indelebili, sono stato veramente bene e ho vissuto tantissimi momenti importanti. Il primo anno sono andato in doppia cifra, il secondo siamo stati promossi realizzando un sogno nel cassetto come quello di arrivare in Serie A. Venezia è stata un susseguirsi di emozione continue. Purtroppo, l’anno successivo sono dovuto andare via, ma la piazza rimane sempre nel mio cuore, una pagina bellissima della mia carriera. - prosegue Aramu – Tornare? Non saprei, mi piacerebbe perché mi è rimasta nel cuore e perché è stata la parentesi più bella della mia carriera”.

Il classe ‘95 parla anche del rapporto con Sinisa Mihajlovic che nel 2022 lo avrebbe voluto al Bologna: “Era una persona splendida, molto diretta. Nell’estate 2022 sono stato vicino al Bologna perché mi voleva lì fortemente, ma poi tornò la sua malattia e non se ne fece nulla, ma per me è stato un allenatore importante visto che mi ha fatto crescere anche a livello umano e mi ha lanciato in Serie A per primo”.

In chiusura il fantasista fa le carte al campionato cadetto arrivato alla settima giornata: “Le favorite, vedendo questo inizio, sono Palermo e Venezia con il Modena che sta facendo molto bene ed è una sorpresa, ma nel campionato cadetto può succedere di tutto, non saprei cosa dire”.