Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Aramu: "Spero in una chiamata, ho voglia di giocare. Nel 2022 Mihajlovic mi voleva al Bologna"

Aramu: "Spero in una chiamata, ho voglia di giocare. Nel 2022 Mihajlovic mi voleva al Bologna"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:49Altre Notizie
Tommaso Maschio

Sono in attesa di una chiamata che spero possa arrivare a breve perché ho voglia di tornare a giocare. Nel frattempo cerco di allenarmi per mantenere la condizione migliore possibile in questa situazione, ma ovviamente manca il ritmo squadra”. In estate ci sono stati alcuni contatti, ma non si sono concretizzati”. Il fantasista Mattia Aramu, svincolato dopo l’esperienza al Mantova in cui ha messo a segno due reti in 25 presenze, parla così della sua vita da svincolato a Pianetaserieb.it tornando anche sulla sua ultima avventura: “L’anno scorso è stato positivo, perché la salvezza non era scontata. Lo abbiamo fatto sembrare, ma non era così. Tanti giovani non avevano mai giocato in Serie B, per questo è stato un traguardo importante, al termine di un buon campionato”.

Aramu poi parla delle sue esperienze passate a partire da quel Venezia che gli è rimasto dentro: “I tre anni in laguna sono stati indelebili, sono stato veramente bene e ho vissuto tantissimi momenti importanti. Il primo anno sono andato in doppia cifra, il secondo siamo stati promossi realizzando un sogno nel cassetto come quello di arrivare in Serie A. Venezia è stata un susseguirsi di emozione continue. Purtroppo, l’anno successivo sono dovuto andare via, ma la piazza rimane sempre nel mio cuore, una pagina bellissima della mia carriera. - prosegue Aramu – Tornare? Non saprei, mi piacerebbe perché mi è rimasta nel cuore e perché è stata la parentesi più bella della mia carriera”.

Il classe ‘95 parla anche del rapporto con Sinisa Mihajlovic che nel 2022 lo avrebbe voluto al Bologna: “Era una persona splendida, molto diretta. Nell’estate 2022 sono stato vicino al Bologna perché mi voleva lì fortemente, ma poi tornò la sua malattia e non se ne fece nulla, ma per me è stato un allenatore importante visto che mi ha fatto crescere anche a livello umano e mi ha lanciato in Serie A per primo”.

In chiusura il fantasista fa le carte al campionato cadetto arrivato alla settima giornata: “Le favorite, vedendo questo inizio, sono Palermo e Venezia con il Modena che sta facendo molto bene ed è una sorpresa, ma nel campionato cadetto può succedere di tutto, non saprei cosa dire”.

Articoli correlati
Carrarese, per il reparto offensivo spunta l’idea Mattia Aramu Carrarese, per il reparto offensivo spunta l’idea Mattia Aramu
Aramu fa le carte alla B: “Venezia e Palermo davanti. Capocannoniere? Coda” Aramu fa le carte alla B: “Venezia e Palermo davanti. Capocannoniere? Coda”
Cesena, sondaggio per lo svincolato Mattia Aramu. Ci sono anche Modena e Sampdoria... Cesena, sondaggio per lo svincolato Mattia Aramu. Ci sono anche Modena e Sampdoria
Altre notizie Altre Notizie
Aramu: "Spero in una chiamata, ho voglia di giocare. Nel 2022 Mihajlovic mi voleva... Aramu: "Spero in una chiamata, ho voglia di giocare. Nel 2022 Mihajlovic mi voleva al Bologna"
Marotta eletto nell'Executive Board dell'EFC. Tutte le parole del presidente e CEO... Marotta eletto nell'Executive Board dell'EFC. Tutte le parole del presidente e CEO dell'Inter
Spalletti, De Rossi, Mancini e Palladino: chi rientrerà prima in Serie A? TMW RadioSpalletti, De Rossi, Mancini e Palladino: chi rientrerà prima in Serie A?
Italia, in vendita biglietti per le amichevoli delle Azzurre con Giappone e Brasile... Italia, in vendita biglietti per le amichevoli delle Azzurre con Giappone e Brasile
L'avv. Spallone: "Napoli, ecco perchè si può riaprire il caso Osimhen" TMW RadioL'avv. Spallone: "Napoli, ecco perchè si può riaprire il caso Osimhen"
Brambati: "Milan, Leao deve svegliarsi. Cagliari, occhio a Palestra" TMW RadioBrambati: "Milan, Leao deve svegliarsi. Cagliari, occhio a Palestra"
La Partita del Cuore Italia-Brasile nel segno della solidarietà La Partita del Cuore Italia-Brasile nel segno della solidarietà
Milan-Como a Perth, interviene l'AIC: "I calciatori sono liberi di esprimersi" Milan-Como a Perth, interviene l'AIC: "I calciatori sono liberi di esprimersi"
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Non era la prima scelta dell'Inter ma si sta dimostrando una grande scelta. Christian Chivu è già al centro del futuro dell'Inter e Ausilio sta già lavorando alla rivoluzione giovane della rosa
Le più lette
1 Non era la prima scelta dell'Inter ma si sta dimostrando una grande scelta. Christian Chivu è già al centro del futuro dell'Inter e Ausilio sta già lavorando alla rivoluzione giovane della rosa
2 Caso Osimhen, il Lille ha chiesto un favore al Napoli. Che ora rischia davvero grosso
3 De Zerbi: "Mai vista una rissa come quella fra Rowe e Rabiot. Contatti col Milan? Mai"
4 Tonali percepisce 8 milioni di euro netti all'anno più bonus. Irraggiungibile per la Serie A
5 Arnautovic è un colpo storico per il calcio serbo. Ma ha già fallito il primo obiettivo
Ora in radio
Repliche 19:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Fiorentina e Dodo, prove di disgelo per il rinnovo. Fissato incontro chiarificatore con gli agenti
Immagine top news n.1 Occhio al 2026, i 100 nomi in scadenza di contratto da tenere d'occhio
Immagine top news n.2 Tutta la verità sul (non) caso Leao: le schermaglie con Allegri, le panchine, il futuro
Immagine top news n.3 Torna Cristante: "La Nazionale è la cima, qui chi ha dimostrato di essere importante"
Immagine top news n.4 Tonali apre al ritorno in Serie A: "Migliora di anno in anno". Poi grandi elogi a Gattuso
Immagine top news n.5 FIFA, Infantino: "L'Italia è il paese del calcio, deve avere gli stadi più belli del mondo"
Immagine top news n.6 Inter, Mkhitaryan: "Il futuro si può scrivere. Daremo tutto per riprenderci lo scudetto"
Immagine top news n.7 L'Italia verso l'Estonia: dalle parole dei deb Cambiaghi e Nicolussi alle prove di di 4-4-2
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Tutta la verità sul (non) caso Leao: le schermaglie con Allegri, le panchine, il futuro Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Provaci ancora Sergio. Ecco l'Al Ittihad che troverà Conceicao
Immagine news podcast n.2 L'Atalanta ha già (in prestito) l'esterno del futuro. Garantisce Silvio Baldini
Immagine news podcast n.3 Perché la Fiorentina merita ancora fiducia nonostante la classifica da incubo
Immagine news podcast n.4 Christian Pulisic deve ancora rinnovare con il Milan: cosa vuol fare il club?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Simone Grillo: "La Triestina potrebbe agganciare i playout. Merita una seconda chance"
Immagine news Altre Notizie n.2 Spalletti, De Rossi, Mancini e Palladino: chi rientrerà prima in Serie A?
Immagine news Altre Notizie n.3 L'avv. Spallone: "Napoli, ecco perchè si può riaprire il caso Osimhen"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Con Cristiano Ronaldo alla Juve e con Modric al Milan, De Winter: "Luka non si lamenta mai"
Immagine news Serie A n.2 Fiorentina e Dodo, prove di disgelo per il rinnovo. Fissato incontro chiarificatore con gli agenti
Immagine news Serie A n.3 Occhio al 2026, i 100 nomi in scadenza di contratto da tenere d'occhio
Immagine news Serie A n.4 Apolloni: "Gattuso ha portato verve alla Nazionale. Possiamo dare fastidio alla Norvegia"
Immagine news Serie A n.5 Paolo Aghemo: "Roma, Gasp sempre un top. Toro e Fiorentina le delusioni"
Immagine news Serie A n.6 Mondiali in autunno? Infantino spiega: "Per giocare ovunque, marzo e ottobre i mesi migliori"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Pescara, meno grave del previsto il problema di Olzer. Fra sette giorni nuove valutazioni
Immagine news Serie B n.2 Venezia, il dt Molinaro: "Non smetterò mai di ringraziare i tifosi per il loro supporto"
Immagine news Serie B n.3 Attilio Tesser: "Il Mantova può riprendersi. Niente esoneri a ottobre? Da allenatore sono felice"
Immagine news Serie B n.4 Venezia, Compagnon: "Gruppo forte e unito, stiamo prendendo consapevolezza nei nostri mezzi"
Immagine news Serie B n.5 Catanzaro, Liberali: "Nessun rimpianto per la fine dell'avventura al Milan"
Immagine news Serie B n.6 Palermo, tegola Bani in difesa: elongazione alla gamba sinistra. Rischia 1 mese di stop
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Simone Grillo: "La Triestina potrebbe agganciare i playout. Merita una seconda chance"
Immagine news Serie C n.2 Pianese, Tirelli: "Ultime 2 vittorie ci han messo in buona posizione, ma non dobbiamo distrarci"
Immagine news Serie C n.3 Triestina, Silvestri: "All'Unione per rimettermi in gioco. Avevo qualcosa d'incompiuto"
Immagine news Serie C n.4 Perugia, gli ultras contestano il dt Meluso: "Stufi dei tuoi fallimenti. Vattene"
Immagine news Serie C n.5 Vis Pesaro, tegola Paganini a centrocampo: c'è una lesione al flessore della coscia
Immagine news Serie C n.6 Corradini: "Ho scelto Ascoli per la piazza, ma anche perché qui posso riconfermarmi"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juve, Braghin: "Niente clausole ai contratti, con questo mercato impazzito non servono"
Immagine news Calcio femminile n.2 Inter Women, Wullaert: "Orgogliosa della squadra. Ora testa alla Fiorentina"
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia U17, sono ventuno le convocate per la Coppa del Mondo in Marocco
Immagine news Calcio femminile n.4 Inter Femminile, Detruyer: "Dobbiamo continuare così. Migliorati nell'intesa"
Immagine news Calcio femminile n.5 L'Inter fa la voce grossa in Europa. Tutti i risultati delle gare d'andata di Women's Europa Cup
Immagine news Calcio femminile n.6 Si è conclusa la 1ª giornata di UWCL: sorride la Juventus, male la Roma in Spagna
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Da Matera fino alla Serie A: la storia di Luigi De Canio Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Cosa dobbiamo aspettarci da questa Nazionale?