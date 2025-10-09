Qualificazioni ai Mondiali, Pohjanpalo batte Gineitis: Finlandia di rimonta sulla Lituania
Successo della Finlandia sulla Lituania in una partita valida per il Gruppo G di qualificazioni ai Mondiali 2026. A Helsinki arriva un 2-1 in rimonta sulla Lituania, firmato Kallman e Makhriev dopo che i baltici erano passati in vantaggio con Sirvys.
Due gli "italiani" in campo: il palermitano Joel Pohjanpalo per la Finlandia e il torinista Gvidas Gineitis per la Lituania. È rimasto invece in panchina il portiere finlandese Joronen, anch'egli in forza al Palermo.
Con questo risultato la selezione finlandese mantiene vive le speranze di qualificazione e aggancia momentaneamente al comando Olanda e Polonia. Proprio con gli oranje ci sarà lo scontro diretto, domenica 12 alla "Johan Cruijff Arena" di Amsterdam.
