Caso Negreira, l'ex arbitro Gonzalez: "Curioso che il Real si muova ora che non fa risultati"

Il "caso Negreira" continua a far parlare di sé. Ieri la UEFA ha confermato di aver ricevuto il dossier presentato dal Real Madrid, che conterrebbe ben 500.000 pagine. In una breve nota si legge che "gli ispettori etici e disciplinari della UEFA hanno ricevuto questa recente documentazione, che valuteranno nell'ambito della loro istruttoria in corso".

Il Barcellona non ha tardato a replicare, diffondendo un comunicato per chiarire alcuni aspetti, in particolare che non si tratta di un nuovo procedimento, bensì della prosecuzione di quello avviato inizialmente. Ieri l'ex arbitro Iturralde González ha espresso la sua opinione sul caso durante la trasmissione El Larguero (Cadena SER), ribadendo la convinzione del club blaugrana secondo cui la vicenda non porterà a nulla e sottolineando come il Real Madrid abbia un interesse particolare nel fare pressioni in questo momento.

"Non cambierà assolutamente nulla, e il comunicato della UEFA lo dimostra chiaramente. Si tratta semplicemente dell'aggiunta di ulteriori informazioni a un caso che stanno studiando fin dal 2023. Il punto 4.2 dei regolamenti UEFA stabilisce che bisogna dimostrare un'influenza concreta su un risultato sportivo affinché possa esserci una sanzione da parte della federazione europea. In tre anni, la Guardia Civil in Spagna non ha dimostrato né dimostrerà mai che vi sia stata influenza su alcun arbitro; e se non c'è influenza sugli arbitri, non c'è corruzione sportiva. Se disponi di 50.000 pagine che dimostrano in modo inequivocabile l'esistenza di corruzione sportiva, la cosa da fare è presentarle in tribunale. È curioso che nell'ultimo comunicato il Real Madrid solleciti la UEFA a prendere una decisione il prima possibile, quando in Spagna i tempi si stanno allungando proprio a causa delle proroghe richieste dallo stesso Real Madrid. Fa specie che si muovano così ora che non arrivano i risultati sul campo. Quando andavano a braccetto per la Supercoppa, non premevano in questo modo".