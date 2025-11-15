Il Belgio fallisce il primo match point per il Mondiale: deludente 1-1 in Kazakistan

I Diavoli Rossi dovranno pazientare. Il Belgio di Rudi Garcia ha fallito il primo match point per staccare il biglietto per il Mondiale 2026, accontentandosi di un sofferto pareggio (1-1) in trasferta contro il Kazakistan, penultimo del girone. Garcia aveva optato per un undici rinnovato, mettendo in campo solo Doku, De Ketelaere e Trossard. La gara si è subito messa in salita per i belgi, che al 9° minuto hanno subito la rete del vantaggio casalingo.

La reazione del Belgio è arrivata solo nella ripresa. Nonostante una prestazione al di sotto delle aspettative, il pareggio è stato trovato al 77° minuto grazie a un colpo di testa di Hans Vanaken. L'occasione per completare la rimonta si è presentata due minuti dopo, quando il Kazakistan è rimasto in dieci uomini per l'espulsione di Chesnokov. Ma la superiorità numerica non è stata sufficiente: i Diavoli Rossi non sono riusciti a capitalizzare, chiudendo l'incontro in parità.

La qualificazione al torneo negli Stati Uniti, in Canada e in Messico è dunque rimandata all'ultima giornata. Al Belgio basterà evitare la sconfitta contro il Liechtenstein, fanalino di coda del girone, per festeggiare il passaggio del turno. Un obiettivo ampiamente alla portata, ma che costringe la squadra a una nuova attesa.

Per quanto riguarda gli italiani, 90 minuti in campo per il milanista De Winter. L'altro rossonero, Saelemaekers, è entrato al 71' nel ruolo di esterno altro, insieme allo juventino Openda che ha rilevato l'atalantino De Ketelaere.

CALENDARIO GRUPPO J

Kazakistan-Belgio

Liechtenstein-Galles (oggi, ore 18)

CLASSIFICA GRUPPO J

Belgio 15

Macedonia del Nord 13

Galles 10

Kazakistan 8

Liechtenstein 0

*una gara in più