Francia, Deschamps sull'infortunio di Mbappé: "Non corriamo rischi per nessuno"

La Francia si è già qualificata ai Mondiali 2026 grazie all'ultimo successo, il 4-0 all'Ucraina di giovedì sera. Domani i Bleus saranno impegnati nell'ultimo match del girone, a Baku contro l'Azerbaigian, e probabilmente ci saranno un po' di esperimenti di formazione. Dopo la vittoria contro l'Ucraina Didier Deschamps ha mandato a casa Kylian Mbappé a causa di un infortunio e così l'asso ex Monaco e PSG è tornato al Real Madrid.

Sull'infortunio di Mbappé si è soffermato proprio Didier Deschamps oggi in conferenza stampa: "Kylian ha ancora un'infiammazione alla caviglia. L'ho rimandato al Real Madrid e lì lo staff del club spagnolo deciderà cosa fare. Non c'era alcun rischio da correre, proprio come con Camavinga prima di lui. Nessun rischio da correre con nessuno. È tornato al suo club per essere curato".

Deschamps ha poi elogiato chi potrebbe sostituirlo, ossia Hugo Ekitike: "Ha fatto un ingresso davvero, davvero ottimo contro l'Ucraina. Poco meno di 30 minuti positivi. Tanto meglio. Merita credito. È uno dei giocatori che non ha molta esperienza con noi, ma è un fattore positivo, come per altri giocatori. Ha fatto un ingresso strepitoso. Ha anche segnato. È contento, sta facendo molto bene, ha voglia di giocare. Hanno tutti interesse a sfruttare al meglio il loro minutaggio, e questo è stato il caso per lui giovedì".