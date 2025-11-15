Qual. Mondiali, le formazioni ufficiali delle gare delle 18: in campo Yildiz e Calhanoglu
Alle 18 sono in programma quattro partite dei gironi di qualificazioni ai Mondiali del 2026. La Spagna cerca di staccare il pass contro la Georgia di Kvaratskhelia. In campo anche la Turchia di Montella, con Yildiz e Calhanoglu titolari. In campo anche Kastanos dell'Hellas Verona e Posch del Como in Cipro-Austria. Di seguito tutte le formazioni.
GEORGIA (4-3-3): Mamardashvili; Gocholeishvili, Lochoschvili, Goglichidze, Mamuchashvili; Tabatadze, Mekvabishvili, Kiteishvili; Davitashvili, Zivzivadze, Kvaratskhelia
CT: Willy Sagnol
SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Pedro Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Merino, Zubimendi, Fabian Ruiz; Ferran Torres, Oyarzabal, Baena
CT: Luis de la Fuente
TURCHIA (4-2-3-1): Cakir; Celik, Demiral, Bardakci, Kadioglu; Calhanoglu, Yuksek; Aydin, Guler, Yildiz; Akturgoglu
CT: Vincenzo Montella
BULGARIA (4-3-3): Mitov; Georgiev; Dimitrov, Chernev, Petrov; Krastev, Gruev, Kraev; Dimitrov, Despodov, Rusev
CT: Aleksandar Dimitrov
CIPRO (4-4-2): Fabiano; Shikkis, Shelis, Panagiotou, Correia; Loizou, Kousoulos, Charalampous, Tzionis; Sotiriou, Kastanos
CT: Apostolos Mantzios
AUSTRIA (4-2-3-1): Schlager; Posch, Danso, Lienhart, Schlager X.; Laimer, Seiwald; Schmid, Baumgartner, Sabitzer; Arnautovic
CT: Ralf Rangnick
LIECHTENSTEIN (3-5-2): Buchel; Meier, Malin, Goppel; Hasler, Luchinger, Hasler, Sele, Zund; Notaro, Salanovic
CT: Konrad Funfstuck
GALLES (4-4-2): Darlow; Williams, Rodon, Lawlor, Dasilva; Thomas, James, Ampadu, D. James; Broadhead, Harris
CT: Pieter Mathijs Cremers