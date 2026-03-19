Musso eroe a sorpresa contro il Tottenham: "L'Atletico è il mio posto nel mondo"

C'è un po' di Atalanta ai quarti di finale di Champions League. Se davanti Ademola Lookman si è visto annullare un gol ed ha fatto un assist, il protagonista del passaggio del turno dell'Atletico Madrid contro il Tottenham è un altro ex giocatore della Dea, Juan Musso. Sia nel primo tempo che soprattutto sull'1-0 per gli Spurs e sul 2-1, il portiere argentino ha compiuto interventi non banali per frenare le speranze di rimonta della squadra di Tudor, cui non è bastato tirare in porta 10 volte (e vincere 3-2) per passare il turno dopo il disastro dell'andata.

Un eroe a sorpresa, visto che Oblak si è fermato all'ultimo per un problema muscolare. Al termine della sfida Musso ha dichiarato a Movistar: "Prendo la mia carriera e la mia professione con passione, sono felice all'Atletico, mi fido dei miei compagni e questa è la chiave, l'Atletico è il mio posto nel mondo, e questa è la chiave per scendere in campo con calma. Devo parare qualsiasi cosa mi capiti e ho fiducia che vinceremo le partite, ciò che mi aiuta di più sono i miei compagni di squadra".

Sul fatto di aver sostituito adeguatamente Oblak: "Sono orgoglioso di avere Oblak come compagno di squadra perché è una leggenda. La parata più bella è stata quella nell'uno contro uno, perché se fossero andati sul 2-0 la partita sarebbe stata diversa".

Sui quarti contro il Barcellona: "Abbiamo fiducia. Li abbiamo già eliminati. Sono tra i migliori al mondo, ma in Coppa abbiamo dimostrato di poter battere chiunque. Il 4-0 è stata la nostra migliore partita della stagione. Entrambe le squadre segnano molti gol; non sono partite normali, ma ho molta fiducia nella squadra. Li abbiamo battuti in Coppa. Dobbiamo assolutamente dare il massimo, ma abbiamo fiducia in noi stessi, spirito combattivo e buon gioco. Speriamo di essere il più completi possibile."