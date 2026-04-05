Porto beffato al 100', Farioli se la prende anche con gli arbitri: "Zona grigia sta diventando verde"

Un finale amaro, che lascia il segno nella corsa al vertice. Il Porto vede sfumare la vittoria negli ultimi istanti contro il Famalicão, con il gol di Rodrigo Pinheiro al 90’+10 che gela il Dragão e complica i piani della squadra di Francesco Farioli. Dopo il vantaggio firmato nel finale, sembrava fatta per i padroni di casa, ma la rete nel recupero ha riportato tutto in equilibrio, permettendo allo Sporting di avvicinarsi ulteriormente in classifica.

Il tecnico italiano, visibilmente deluso, ha commentato così nel post-partita: “È un peccato essere in vantaggio e perdere tutto all’ultimo minuto. Ormai è fatta, non possiamo rigiocare questa partita. Ringrazio i tifosi, che sono sempre stati con la squadra”.



Farioli ha poi provato a spiegare il calo finale: “È normale, i giocatori tornano da 15 giorni lontani, con ritmi e allenamenti diversi. Non è facile essere subito al massimo, anche il Famalicão sta facendo una buona stagione. Oggi ci è mancata energia”.

Non sono mancate le polemiche arbitrali: “È doloroso ripetere sempre le stesse cose, ma le immagini mi sembrano chiare. L’azione su Deniz Gül è una sanzione evidente. Questa ‘zona grigia’ sembra diventare sempre più verde… Il calcio portoghese non merita questo”.