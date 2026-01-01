Thauvin, che stagione in Ligue 1: di nuovo tra i candidati al premio di giocatore del mese

La corsa al riconoscimento di miglior giocatore del mese di marzo in Ligue 1 entra nel vivo con tre profili pronti a contendersi il premio. Dopo il successo di Ludovic Ajorque nel mese precedente, l’UNFP ha ufficializzato i nuovi candidati, mettendo in luce prestazioni di alto livello.

Tra i nomi spicca quello di Maghnes Akliouche, alla sua prima candidatura stagionale. Il talento francese si è distinto con due reti e un assist, guadagnandosi spazio tra i migliori del periodo. A contendergli il titolo ci sarà Florian Thauvin, già premiato due volte in stagione, a settembre e novembre. L’esterno ha confermato la sua continuità con due gol e due assist nel solo mese di marzo.

Completa il terzetto Folarin Balogun, che dopo la nomination di febbraio torna tra i protagonisti. L’attaccante statunitense ha messo insieme tre reti e un assist, dimostrando ancora una volta il proprio peso offensivo.