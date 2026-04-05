Capricci di Yamal: non festeggia il gol di Lewandowski contro l'Atletico, svelato il motivo

È stata una delle immagini di un Atletico Madrid-Barcellona incandescente. La posta in palio era altissima, dopo la caduta a sorpresa del Real Madrid con il Maiorca e il +7 possibile che i blaugrana avrebbero potuto centrare in caso di vittoria. Eppure Lamine Yamal, nonostante la sua squadra abbia vinto 1-2 al Metropolitano con tanto di spallata ben assestata al titolo di LaLiga, se n'è andato infuriato dal terreno di gioco.

Il talento cristallino del Barcellona, 18 anni, non ha festeggiato il gol di Robert Lewandowski al minuto 87 che regalava la vittoria alla sua squadra: nelle immagini catturate da DAZN, si è visto anche Cubarsi tentare di tranquillizzare Lamine Yamal. Un comportamento insolito, in seguito al quale si è cercato di fare luce.

Ad un certo punto anche Hansi Flick è stato "respinto" dal classe 2007 spagnolo, tanto che non ha ricevuto le congratulazioni dal suo allenatore, dopo avergli detto qualcosa che ha lasciato di stucco il tedesco di 61 anni. Sulla via degli spogliatoi si è visto nuovamente Yamal molto agitato, gesticolare molto con il preparatore dei portieri della prima squadra e membro dello staff del Barcellona.

Hansi Flick ha assicurato: "Era un po' infastidito. È normale. Vuole segnare gol e fare assist. Sono conseguenze del gioco. È stato perché non abbiamo giocato bene. Abbiamo parlato nello spogliatoio ed è tutto a posto. È una partita emozionale", la spiegazione in conferenza stampa post-partita. "Voglio dire, Lamine ha tentato di tutto per segnare il secondo gol. Questo è perfetto, questo è fantastico. E, naturalmente, non tutto è stato perfetto, ma ci ha provato in ogni modo. Quando riceve palla, è sempre disponibile e questa è una buona situazione. E per me è così".