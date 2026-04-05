Messi di nuovo nella storia dell'Inter Miami: è suo il primo gol nel nuovo stadio

Nel pareggio per 2-2 contro l’Austin, Lionel Messi ha scritto un’altra pagina della storia dell'Inter Miami, diventando il primo marcatore del club nel nuovo impianto, il Nu Stadium. L’attaccante argentino, 38 anni, ha trovato la rete già al 10’, riportando in equilibrio la gara con un colpo di testa preciso su cross dalla destra. Un gesto tecnico che vale doppio: non solo per il risultato, ma per il valore simbolico legato all’inaugurazione della nuova casa della franchigia della Florida.

Al termine della partita, grande emozione anche da parte di David Beckham, comproprietario del club, che ha sottolineato l’importanza del momento: “Vivo il momento. Abbiamo lavorato tanto per arrivare fin qui. È qualcosa di speciale per noi proprietari e per le nostre famiglie. Lo sognavamo”. Beckham ha poi aggiunto: “Avevamo una visione chiara, volevamo vincere e costruire qualcosa di importante. Fort Lauderdale è stata incredibile, ma questa è casa nostra. È un giorno speciale”.

Una notte che va oltre il risultato del campo: tra il primo gol nel nuovo stadio e l’entusiasmo della proprietà, l’Inter Miami apre un nuovo capitolo della sua storia con ambizione e identità rinnovate.