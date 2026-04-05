Hurzeler allontana il Bayer Leverkusen: "Un onore esservi accostato, ma testa al Brighton"

Le voci di mercato si rincorrono, ma Fabian Hurzeler prova a spegnerle sul nascere. Il tecnico del Brighton è stato accostato con insistenza al Bayer Leverkusen, che starebbe valutando un cambio in panchina in vista della prossima stagione, ma la risposta dell’allenatore tedesco è stata chiara.

Intervenuto ai microfoni di Sky Sports UK, Hurzeler ha ribadito la propria posizione: “È sempre un onore essere accostato a questo tipo di voci, ma sono davvero felice qui a Brighton”. Parole che confermano la volontà di proseguire il lavoro iniziato con il club inglese, con cui sente di avere un legame forte.



Il tecnico ha sottolineato anche il clima interno: “Sono molto grato per la fiducia e il supporto che ricevo. Non è scontato nel calcio trovare questo tipo di ambiente”. E ha aggiunto: “Sono totalmente impegnato, non ho altri pensieri. Qui mi sento apprezzato e posso esprimermi al meglio”.

Nonostante le sirene dalla Germania, Hurzeler resta focalizzato sugli obiettivi immediati: “Ci sono ancora tante cose per cui lottare fino alla fine della stagione. Questo è l’unico aspetto che conta”.