Camavinga finisce sotto accusa al Real Madrid: a fine stagione può tornare in Francia

Il momento di Eduardo Camavinga al Real Madrid è diventato uno dei temi più caldi del calcio spagnolo. Il centrocampista francese, finito sotto accusa per il rendimento altalenante, è reduce da un’altra prova negativa nella sconfitta contro il Maiorca, un ko che ha pesato anche nella corsa al titolo dei blancos.

Le critiche della stampa non si sono fatte attendere. Duro il giudizio di Marca: “Peggiora ogni azione in cui la palla gli passa tra i piedi. Molto goffo e con una preoccupante mancanza di precisione”. Un’analisi accompagnata da un severo 4 in pagella. Sulla stessa linea anche AS, che sottolinea come prestazioni del genere lo stiano progressivamente allontanando da un ruolo centrale nel progetto tecnico: “Sembra sempre più un sostituto”.

Parallelamente, cresce l’interesse del Paris Saint-Germain, che monitora con attenzione la situazione. Nonostante un contratto in scadenza nel 2029, il Real Madrid non appare più così fermo nel voler trattenere il giocatore, aprendo a possibili scenari di mercato.

Secondo altre indiscrezioni, il club starebbe già valutando alternative per rinforzare il centrocampo, con il nome di Enzo Fernández tra i profili seguiti. Un segnale che lascia intendere come le gerarchie possano cambiare. Il futuro di Camavinga, dunque, è tutt’altro che definito. Tra critiche, interesse internazionale e possibili rivoluzioni interne, le prossime settimane po